Italiaanse trattoria Guzzi in Leuven tovert overheerlijke, luchtige zuurdesempizza op tafel. Te lekker om te laten liggen. ****

Mijn thuisstad Leuven vervult me met nostalgie. Als je dat kunt combineren met een lunch in het gloednieuwe restaurant van de befaamde Italiaan Rossi is het leven goed.

...

Mijn thuisstad Leuven vervult me met nostalgie. Als je dat kunt combineren met een lunch in het gloednieuwe restaurant van de befaamde Italiaan Rossi is het leven goed. Bij het binnenkomen spot ik in de open keuken chef Felice Miluzzi (in 2017 door Gault&Millau tot beste Italiaanse chef van het land gekroond). Voor de lunch kunnen we kiezen voor een twee- of driegangenmenu (27 euro of 33 euro), maar wij zijn gekomen voor pizza. Als voorgerecht kiezen we een portie bagna cauda (14 euro) om te delen: een warme ansjovisdip waar je groenten in dipt. Ik ken dit gerecht met frisse rauwkost, maar hier komt het op tafel met geblancheerde boontjes, selder, courgette, wortel en paprika. De lauwe groenten maken het gerecht licht verteerbaar, de warme dip is perfect op smaak en de textuur is zalvig. Ook de drankkaart staat op punt, met een selectie bieren van Brussels Beer Project (waaronder een alcoholvrij bier), cocktails en een selectie natuurlijke wijnen. De eerste pizza is een subtiele pizza met zachte, zoete smaken van de romige en sappige burrata, gekonfijte kerstomaten, romige, rauwe rode garnalen en citroenzeste (24 euro). Het zijn pizza's in Napolitaanse stijl met een dikke korst en een zachte, ietwat elastische bodem, die overal perfect gebakken is ondanks de sappige toppings. Ook de korst van zuurdesemdeeg is luchtig, volledig uitgebakken en te lekker om te laten liggen. De tweede pizza is ook een witte pizza, belegd met verse én gedroogde paddenstoelen en huisgemaakte worst met venkelbloemen; wat een frisse en fruitiger venkelsmaak oplevert dan gedroogd venkelzaad (22 euro). De worst is absoluut fenomenaal en de gedroogde paddenstoelen geven een krokante, verrassende beet. We laten ons nog verleiden tot een dessert. De tiramisu (10 euro) met onderaan een gelatineus laagje koffie is lekker van smaak, maar de twist die aan de klassieker wordt gegeven door het laagje 'koffiedrilpudding' is minder geslaagd qua textuur. Dit kan de pret van de pizza niet drukken: ik wil nu al terug. Samen met de attente en snelle bediening zorgt deze fenomenale pizza ervoor dat mijn liefde voor Leuven weer is aangewakkerd. Aarzel niet, ga hier pizza eten! Zo snel mogelijk.