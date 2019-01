Evidence op 't Eilandje: een heerlijke revival van de klassieke keuken

Een Franse chef is neergestreken op het Antwerpse Eilandje. Lionel Bethaz kookte eerder in sterrenzaak Dôme en had een klein decennium lang een eigen patisseriezaak in Brasschaat. Zijn laatste wapenfeit was zijn functie als chef-patissier van het Amstel Hotel in Amsterdam. De Indiëstraat is het stuk van het Eilandje over de Londenbrug, een wijk die voorlopig vooral in de hoofden van vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars een bruisende buurt is, maar waar in realiteit nog niet veel volk op straat rondloopt. Op veel passage moet deze bistro voorlopig dus niet rekenen. Vandaar dat wij me...