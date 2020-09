Onze culinaire boegbeelden gaan zelf ook uit eten. Dit zijn hun tips.

Vlaanderen CARCASSE

Geproefd en goedgekeurd door Anne-Sophie Breysem (Ansoler)

...

Geproefd en goedgekeurd door Anne-Sophie Breysem (Ansoler) 'Mijn grootouders hadden een veehandel, ik ben opgegroeid met grote biefstukken en kalfszwezeriken. Als ik van Hasselt naar zee rijd, maak ik dus graag een omweg voor dit vleesrestaurant van Hendrik Dierendonck. Je proeft de band met de gelijknamige familieslagerij en het respect voor het dier in alles. Van het West-Vlaams Rood, het runderras van de eigen boerderij, en de presentatie van het nog te bereiden stuk vlees aan de tafel tot het feit dat niets van het geslachte beest verloren gaat. Zo wordt er onder meer ook preskop gemaakt. De Michelinster is mede te danken aan de verzorgde bijgerechten, die uitdagende combinaties niet schuwen. Ook de rijpingskast en de open keuken onderstrepen de verbondenheid met de slagerij en het product en doen me het water in de mond krijgen. Een must voor vleesliefhebbers.'H. Christiaenlaan 5 8670 Koksijde carcasse.be Gesloten op woensdag. Hoofdgerecht vanaf 38 euro. Geproefd en goedgekeurd door Lore Moerman (Bodo) 'Zodra mijn agenda het toelaat, ga ik graag eten bij Alberte. Mijn broer vroeg me er begin deze zomer nog om meter te worden van zijn kindje, maar ik kom er al sinds de start vijf jaar geleden. Bodo opende enkele maanden later, ik bestudeerde dus graag hoe zij het aanpakten. Het menu van chef Tom Pauwelyn bestaat uit vijf à zes gerechten om te delen, die altijd origineel, speels en licht zijn, met lokale en seizoensgebonden ingrediënten. Er is geen à la carte-optie, maar foodies met een open geest worden culinair verrast zonder dat Tom het te ver gaat zoeken. Zijn tartaar van rund is ondertussen een van mijn lievelingsgerechten. Bij mooi weer geeft het gezellige terras je het gevoel dat je op vakantie bent in het buitenland, maar het is wel vaak gezellig druk in Alberte - je reserveert dus best op voorhand.' Dendermondsesteenweg 78 9000 Gent alberte-gent.be Woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondag gesloten. Dinermenu 50 euro. Geproefd en goedgekeurd door Huibrecht Berends (Bún)'Naar Piétrain ga je voor de excentrieke vleesbereidingen en de charmes van de volkse keuken. Het restaurant ligt tegenover oude slachthuizen en werd in 2014 overgenomen door Marc Winant, maar het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan: door het interieur met z'n oude cafétoog, maar ook door de traditionele vleeskeuken, die soms uit de mode geraakte klassiekers brengt. Zo serveert Piétrain als een van de weinige het grasbuikje, duurzaam en mals ponyvlees met een doorleefde smaak. De kwalitatieve bereidingen zijn ook correct geprijsd. Een in alle opzichten authentiek adres dat heel wat chefs tot zijn klanten mag rekenen.' Lange Lobroekstraat 25 2060 Antwerpen piétrain.be Maandag, zaterdagmiddag, zondag en op feestdagen gesloten. Hoofdgerecht vanaf 21,50 euro. Geproefd en goedgekeurd door Alex Clevers (Vivendum)'Dit Frans-Belgische restaurant zet de gastronomie op de eerste plaats, maar is tegelijk ook heel toegankelijk en gastvrij. Vooral hun kreeftbereidingen smaken me, maar meestal laat ik me verrassen door het degustatiemenu. Paul-Luc en Nicole Meesen en hun team weten als geen ander dat kwaliteit bij het product begint, en daarmee creëren ze een inventieve, lichte en vooral lekkere keuken. Er is ook een mooie wijnkaart met streekproducten zoals de Haspengouwse Clos d'Opleeuw en de Aldeneyck Pinot Blanc uit de Maasvallei, mijn eigen favorieten. Op het einde van de maaltijd wordt op een traditionele kar een mooie kaastafel gepresenteerd. Paul-Luc en Nicole zijn gepassioneerde mensen die anderen graag in de watten leggen en dat voel je. Ik heb er zelf al een huwelijksverjaardag gevierd - voor mij is het alsof ik er thuiskom.' Hasseltsesteenweg 61 3800 Sint-Truiden defakkels.be Maandag, dinsdag, zaterdagmiddag en zondagavond gesloten. Dinermenu vanaf 45 euro.Geproefd en goedgekeurd door Pieter Clement (Pickle Pickle)'Een vriend bezorgde me enkele jaren geleden een aangename verrassing in deze herberg van het Nationaal Visserijmuseum, een replica van een vissersherberg uit de jaren twintig. Er is een beperkte kaart, maar 's middags draait alles er rond sliptongetjes met frietjes. Daar moet je op voorhand voor reserveren, want ze worden vers besteld bij lokale vissers. Ze worden gepresenteerd op een schaal om te delen, met frietjes en sla die je zelf op je bord legt. Allemaal heel ongecompliceerd, maar je krijgt een lekker bord, een ongedwongen sfeer en een grote tuin - meer moet dat niet zijn. Uitbaters Johan en Corinne Casier komen zelf uit een paardenvissersfamilie, dat draagt bij tot de authenticiteit en huiselijkheid. Je kunt er ook lekkere verse garnalen eten, en vegetariërs worden niet vergeten. Als ik ga, is het met de fiets, langs de vaart van Veurne naar Oostduinkerke.' Pastoor Schmitzstraat 4 8670 Koksijde navigomuseum.be/nl/estaminet-de-peerdevisscher Maandag gesloten. Hoofdschotel tussen 20 en 24 euro. Geproefd en goedgekeurd door Stéphane Buyens (Hostellerie Le Fox)'Een zaak die een plek onder de Belgische sterrenrestaurants verdient. Ik volg Bert Recour al van na zijn opleiding in Hotelschool Ter Duinen en De Karmeliet. Hij werkt in de luwte, maar geeft zijn klassieke basis altijd verfrissende toetsen. Een van zijn troeven is zijn bereiding van de duif van Steenvoorde, een prachtig product, maar ik proef ook graag zijn schaaldiergerechten en hopscheuten uit de streek. Het charmante pand herbergt een mooie tuin, een cigar lounge waar je kunt nagenieten met een digestief, en ruime gastenkamers. In de namiddag kun je gaan fietsen in het Heuvelland, en 's avonds aperitieven en tafelen. Een pareltje dat het niet van hypes moet hebben. Ik kom er helemaal tot rust.' Guido Gezellestraat 5 8950 Poperinge pegasusrestaurant.be Zondag en maandag gesloten. Dinermenu op weekdagen 38 euro. CREMEGeproefd en goedgekeurd door Julien Gaucherot (Buddy Buddy) 'Dit restaurant op de Zavel in hartje Brussel is gespecialiseerd in brunches met een Australisch tintje. Het zeer gevarieerde menu biedt een overvloed aan lekkers: porridge, homemade granola, açai bowl... Zowat alles is verkrijgbaar in veganistische, vegetarische en glutenvrije varianten. In deze 'espressobar' kun je ook op elk moment van de dag ontbijten en genieten van heerlijke koffie en een waaier aan kwaliteitsproducten. Wat ik erg leuk vind, is die typisch Australische sfeer die je duidelijk voelt in het concept van dit project, maar ook in het decor, dat zowel cosy als erg funky is. Het is een bonte mix van pop en neon met eigenzinnige accenten, inclusief bloemstukken en rode baksteenmuren. Kortom, een vrolijke, zonnige plek.' Rollebeekstraat 30 1000 Brussel cremebrussels.be Zaterdag en zondag gesloten. Alleen ontbijt of lunch. Ontbijt vanaf 7,10 euro, lunch vanaf 11,50 euro. Geproefd en goedgekeurd door Paul-Antoine Bertin (Otap, Rebel) 'Je moet best wel wat inspiratie in huis hebben om steeds weer originele en gevarieerde gerechten tevoorschijn te toveren. Mathilde en Richard gaan de uitdaging elke dag weer aan en ze laten zich daarbij inspireren door hun talrijke reizen naar Australië, Afrika, Vietnam... Naast tal van invloeden uit verre landen is ook de zon steeds weer van de partij. Wat ik vooral waardeer aan dit restaurant in Sint-Gillis is dat er zo'n amicale sfeer hangt. Je voelt meteen de warmte zodra je er binnenstapt. Het is er nooit echt te druk en je hebt een prachtig zicht op de toonbank en de chef, die vlak voor je ogen in de weer is.' Waterloosesteenweg 203 1060 Sint-Gillis le203. com Zaterdag en zondag gesloten. Hoofdgerecht tussen 16 en 20 euro. Geproefd en goedgekeurd door Lola Piette (Les Gamines)'Culinaire branie in een informele sfeer. Daarvoor zorgen alvast Tom en Sylvie, de eigenaars van deze bistro om bij weg te dromen. Op het menu staan aantrekkelijke natuurwijnen, heerlijke bieren van de tap en gerechten die duidelijk neigen naar de bistrokeuken. Onlangs, na de lockdown, heeft het duo zijn formule licht gewijzigd in de richting van iets meer neo-bistro, van zeg maar 'worst van het huis met puree' naar een lichtere keuken, op basis van een combinatie van wijnbar met kleine gerechten om te delen met vrienden. Let wel: dit betekent niet dat je enkele dure tapas krijgt voorgeschoteld, waarna je met honger naar huis gaat! De gerechten blijven voedzaam en verrukkelijk.' Alsembergsesteenweg 832 1180 Ukkel lespetitsbouchons.be Zondag en maandag gesloten. Hoofdschotel tussen 9 en 16 euro. UN ALTRO MONDOGeproefd en goedgekeurd door Cindy De Nale (Bocata et Cætera) 'Ik hou vooral van dit restaurant om het warme kader en de mooie omgeving, maar ook om de versheid en kwaliteit van de producten. De chef werkt zeer intuïtief, de sommelier is uitstekend en weet alles over de achtergronden van elke wijn. Hij doet je dromen en neemt je mee op reis! Sommelier Domenico Vitto werd trouwens verkozen tot 'Sommelier van het jaar 2019' voor de provincie Waals-Brabant. Enkele van de zeer verfijnde, bijzonder esthetisch gepresenteerde gerechten zijn onder meer sint-jakobsnoten met groene asperges en pecorinocrème, tagliolini met truffels en een wonderlijke creatie van Parmezaanse kaas met honing en truffel.'Courte Rue du Rivage 1 1300 Waver unaltromondo.be Zaterdag en zondag gesloten. Ontdekkingsmenu met 4 gangen voor 55 euro. Geproefd en goedgekeurd door Florence D'Avino (La Popote)'Een favoriet restaurant had ik eigenlijk nooit. Ik ben iemand met een heel eenvoudige smaak en ik ga graag naar Italiaanse eethuisjes en simpele restaurants. Maar ik moet toch toegeven dat ik zo'n twee jaar geleden verliefd werd op Le Barathym in Nassogne, in de provincie Luxemburg. Ik was vooral onder de indruk van het hoogwaardige aanbod, inclusief mooie associaties en goed gekozen smaakmakers. Het is een pretentieloos restaurant, maar wel een restaurant waar men nog risico's durft te nemen. De chef heeft lef, de service is gemoedelijk en het personeel is superattent. Ook het interieur vind ik erg charmant.' Rue du Parvis 10 6950 Nassogne wallux.com/barathym-nassogne Woensdag en donderdag gesloten. Een bordje (voor- of hoofdgerecht) voor 20 euro. Geproefd en goedgekeurd door Maarten Bouckaert (Castor) 'Ik ken Maxime van De Karmeliet in Brugge, waar we ooit samenwerkten en ik uiteindelijk zijn functie van souschef overnam. Nadien hebben we altijd contact gehouden. In zijn aanpak herken ik onze gemeenschappelijke achtergrond, want hij zet klassieke gerechten naar zijn hand zonder op de laatste trends te springen. Hij weet wat hij kan, houdt zich aan de regels van de kunst en kent en respecteert zijn producten. Zo werkt hij graag met forel en andere zoetwatervissen uit de Ardense rivieren. Zijn twee sterren zijn terecht, maar zelf denk ik bij een uitstapje naar Maxime vooral aan de familiale sfeer, de persoonlijke ontvangst en tot rust komen. Boven het restaurant heeft hij enkele gastenkamers. Een lekkere maaltijd, uitslapen en na een goed ontbijt een wandeling in het gezellige dorp - voor mij is dat puur genieten.' Our 23 6852 Paliseul maximecollard.be/la-table-de-maxime Maandag en dinsdag gesloten. Hoofdgerecht 45 euro.