Takeaway, sinds corona kunnen we niet meer zonder.

MURPHY'S

MURPHY'S Molenstraat 12, 9300 Aalst, murphysburger.be, maandag en dinsdag gesloten. Bij Murphy's worden smash burgers geserveerd: een Amerikaanse manier van burgers bakken die in het thuisland van de burger enorm populair is, maar hier nog vrij onbekend. Het vlees wordt in een los balletje gerold en op de gloedhete plancha gelegd. Vervolgens wordt het gehaktballetje met een speciale brede spatel plat geduwd tot een dun lapje. Het vet en de sappen die vrijkomen beginnen onmiddellijk te karamelliseren: je krijgt een bruingebakken burger met krokante randjes die binnenin toch lekker sappig is. Murphy's gaat er prat op een onweerstaanbare combinatie van streetfood en kwaliteitsingrediënten te brengen en daarbij natuurwijnen te serveren. Hun Instagramfeed oogt in elk geval verleidelijk, met foto's van een sappige philly cheese steak burger, een tripple bacon burger of een classic cheese burger. Om af te halen spring je binnen en bestel je aan de toog. Classic burger 10 euro, frietjes 2,50 euro. DARBAND Graanmarkt 17, 8500 Kortrijk, darband.be, maandag gesloten. Bij Darband krijg je een staaltje van de authentieke Perzische keuken. De gloednieuwe zaak heeft in sneltempo een fanbasis opgebouwd die terugkomt voor gerechten zoals een kippenstoofpotje met granaatappel en walnoten of een combinatie van verse groene kruiden, bonen, gedroogde limoen en stukjes lam. Als bijgerecht kun je een zacht stukje naanbrood of goudgele saffraanrijst bestellen. Ook de desserten blijven in je smaakgeheugen gegrift: frivole rozenwatersorbet, knapperige pistachebaklava of romig saffraanijs tussen twee wafeltjes. Alle gerechten kunnen worden afgehaald of via Deliveroo worden besteld. Hoofdgerechten tussen 14 euro en 24 euro. S?R Korte Slachterijstraat 1, 2060 Antwerpen, surfood.be, alle dagen open De website van online delicatessenzaak S?r doet je direct watertanden. In deze Libanese deli kun je een 'meal kit' bestellen: een doos vol vers lekkers, dat je thuis bereidt. Zo is er een ontbijtkit met foul, een spread van favabonen met citroen, een ontbijtpizza met za'atar, een portie labneh, platbrood en verse kruiden en groenten. Ook de maaltijdkits, met keuze uit falafel, vis en kip, zien er onweerstaanbaar uit. De dessertkit is een baklava die je zelf nog even moet afbakken en overgieten met rozenwater-pistachesiroop. Ook wijn, hummus, kruiden of prachtige gedroogde rozenknopjes kun je online in je winkelkarretje leggen. Levering is voorlopig enkel mogelijk in Antwerpen. Meal kits tussen 27 euro en 36 euro, telkens voor 2 personen. SUSURUMargarethaplein 6, 3000 Leuven, susuruleuven.be, gesloten op zondag. Niets is troostender dan noedels slurpen uit een kom warme bouillon. Dat hebben ze bij Susuru goed begrepen. Dit restaurant is gespecialiseerd in ramen, een Japanse noedelsoep met stevige noedels in een hartige kip-, varkens- of groentebouillon. In de keuken van Susuru staat deze soep minstens 15 uur te pruttelen voor een extra intense smaakervaring. Boven op de soep komen toppings zoals perfect gekookte eitjes, knapperig buikspek en zeewier. De bijgerechten zijn ook erg verleidelijk: kies uit kara-age (krokante gefrituurde kip), kimchi, edamame of een zachte bun. Zoete goesting werk je weg met een stuk Japanse cheesecake met groene thee of zwarte sesam. Of probeer een mochi-ijsje: een balletje van roomijs met een laagje sticky kleefrijst errond. Takeaway kan via slurp-away@susuruleuven.be of ter plaatse. Ramen tussen 13 euro en 14 euro. MISSION MASALALange Elzenstraat 75, 2018 Antwerpen, missionmasala.be, de Curry Club is elke dag geopend. Pavan, een Britse met Noord-Indiase roots, en Tim, een Antwerpse dj met een liefde voor spicy food, startten vier jaar geleden hun foodtruck met Indiase streetfood, waarmee ze de magen spijzen op muziekfestivals. Flash forward naar 2021: Mission Masala heeft restaurants in Antwerpen en Gent en tijdens de lockdown openden ze een ghost kitchen in Brussel. Onder de naam Mission Masala's Curry Club vind je een selectie van hun menu terug op bestelplatforms in Antwerpen, Brussel en Gent. De pittige curry's en knapperige fried chicken zijn de perfecte comfortfood voor een avondje op de bank en overleven de reis in een geïsoleerde rugzak wonderwel. Hoofdgerechten tussen 14 euro en 16 euro. WAKIITAHeilige Geeststraat 30, 9000 Gent, wakiita.be, gesloten van zondag tot woensdag. Uit de geniale geesten van het team achter Knol en Kool is een nieuw restaurantidee ontsproten: Wakiita, een plek voor vegan sushi, met een menu dat onze smaakpapillen doet tintelen. Naast de sushi zijn er rice bowls en bijgerechtjes zoals in tamari gemarineerde paddenstoelen, gebakken sojaboontjes met chili of een zeewiersalade met knapperige knolselder en wortel.Wakiita pik je ter plaatse op of kun je laten leveren via Uber Eats of Deliveroo. Sushirollen tussen 3,90 euro en 11,20 euro. LE CARTEL Generaal Lemanstraat 19, 1040 Brussel, Instagram @lecartelbrussels, zondag en maandag gesloten. Toen Louise Mostert drie jaar geleden door Mexico reisde, groeide het idee voor Le Cartel. Louise kopieerde de formule van de taquerias, de populaire Mexicaanse eethuisjes, en bedacht de tacobox om het eten thuis op te warmen. Wat zit er in haar tacobox? Pulled pork met limoensap, ingelegde uien en radijsjes, verpakt in een zachte, even sappige als hartige maispannenkoek. Verder zijn er onder meer de vegetarische versie met zoete aardappel, de 'Al pastor' met varkensvlees en ananas, de gemarineerde kip met avocado en de pico de gallo met tomaat, uien en pepers. Goed nieuws: Le Cartel is ook present in de Brusselse food court Wolf. Tacobox voor 14,50 euro. MINE MADEHWaversesteenweg 390, 1040 Etterbeek, Instagram minemadeh_bygbs, gesloten op zondag. Bij Mine Madeh draait alles rond de madeh. Deze typische gehaktbereiding, geserveerd in een rond broodje, is afkomstig uit Syrië. In een eenvoudige, oosters betegelde toonbank liggen allerlei groenten naast heerlijk geurend brood met een rijstijd van 48 uur. Opvallend is de mooie, met donkerrode mozaïek beklede oven. Het platte zuurdesembrood wordt opengesneden en gevuld met allerlei lekkers, waarna het op een soort plancha wordt verzwaard met gewichten om de sappen te laten intrekken. Tot slot snijdt de chef met een groot mes de madeh in tweeën, waarna alles zorgvuldig wordt verpakt. Onweerstaanbaar is de runder-lamversie met kaneel, kardemom, uien en pittige gekonfijte pepers. Madeh voor 8 euro. ELBOW LUNCH COUNTER Vredestraat 32, 1050 Brussel, elbowcounter.com, gesloten op zondag en dinsdag. Elbow ademt de sfeer van een Amerikaanse diner, zeg maar een plek waar de koffie rijkelijk vloeit en het interieur doet denken aan een schilderij van Edward Hopper. De toonbank met de vastgeschroefde barkrukjes fungeert ook als verstoog voor wie iets wil bestellen on the go. De Amerikaanse streetfood die hier wordt aangeboden, prikkelt de smaakpapillen. Dat geldt zowel voor de 'pastrami Reuben', een imposante sandwich van roggebrood met karwij, belegd met heerlijke huisgemaakte zuurkool en een snufje kruidnagel, als voor de 'cheesesteak Philadelphia', een briochestokbrood, gevuld met lendenbiefstuk genappeerd met gesmolten provolone en wat Louisiana-saus voor de pikante kruidigheid. Een American dream van formaat! Specialiteiten van 9 tot 18 euro. LA PITASSERIE Edelknaapstraat 62, 1050 Brussel, Instagram la_pitasserie_nk, gesloten op maandag en 's avonds. Pita? Jazeker, maar dan wel de 'spanakopita', een baksel van filodeeg in Griekse stijl dat meestal wordt gevuld met spinazie en feta. De Pitasserie is een met mooie tegels uit de jaren dertig geplaveide afhaalzaak, bedacht door banketbakker Nikolas Koulepis (bekend van Bouchéry en Notos). De klant kiest aan de toonbank, waar de met sesam bestrooide varianten van de dag klaarliggen: prei-yoghurt, champignons (de vegan versie), ricotta-olijven-paprika, feta-spinazie, rundvlees met een vleugje citroen... Waarna hij of zij naar huis gaat, de oven aanzet en nauwgezet de instructies volgt: niet te warm en niet langer dan 4 minuten. Een feest voor de smaakpapillen dankzij de diverse deegtexturen en tintelende smaken. Onvergetelijk is de lichte knapperigheid en de uitgesproken smaak van de paprikaversie, die vooral tot volle ontplooiing komt in combinatie met de yoghurtsaus en de aromatische dille. Pita's van 4 tot 6 euro. DEMAIN A MAINRue des Bouchers 19, 5000 Namen, latablededemain.be, zondag en maandag gesloten. Gersdorff is een naam als een klok in Namen. De culinaire ondernemersfamilie streek neer in de Delta, het cultureel centrum dat onlangs werd gerenoveerd. Behalve aan La Table de Demain biedt het gebouw ook plaats aan Demain à main, een concept dat zich richt op mee te nemen gerechten. Benoit Gersdorff ging zelfs op studiereis naar Italië om daar de beste pasta te leren bereiden. Met als resultaat diverse specialiteiten, zoals verse, huisgemaakte tagliatelle, geserveerd met zwarte truffel en vleesjus. Schotels van 6 tot 32 euro. BIG BEN THEORYRue Ovide Dieu 16, 7080 Frameries, Instagram big.bentheory, open elke avond op vrijdag, zaterdag en zondag. Centraal in het aanbod van Big Ben Theory staat de rollo, een nieuwigheid in de vorm van een plat broodje gevuld met rauwkost en - te kiezen - kipgyros, kipsaté, falafel of halloumi. Zonder de traditionele extra's te vergeten, zoals olijven, feta en pepers. Wat past daar nog zoal bij? De krokante, niet-vette frietjes. Dan zijn er nog de lekkere bieren en de formidabele huisdesserts, met een speciale vermelding voor de tongstrelende mascarpone met speculoos. Schotels van 5 tot 11 euro. CASSE-CROÛTEAvenue du 10ème de Ligne 84, 6700 Aarlen, levictor.be, gesloten op zondag, maandag en 's avonds. Clément Petitjean, een talentvolle, gerenommeerde chef uit de Gaume, ligt aan de basis van Le Victor, de neo-brasserie in de voormalige officiersmess van Aarlen, waar lokale producten centraal staan, én van de in hetzelfde gebouw gevestigde Casse-Croûte, met de focus op takeaway. Opmerkelijk op het menu: een poké bowl van uitzonderlijke kwaliteit. Voor dit Hawaiiaans geïnspireerde gerecht wordt hier echter gewerkt met lokale producten, zoals Valèt-kaas, Buffl'Ardenne-mozzarella of rauwe ham van Murielle Courtois. Andere mogelijkheden zijn een heerlijke gebraden kip uit Bouillon, of een memorabele yassa-burger met uien, het liefst om direct te consumeren. Schotels van 8 euro tot 9,50 euro.