Bij Gastrobar Vonk proef je van uitgekiende gerechten en mooie seizoensingrediënten in een ruime, rustige setting. (****)

Onze recensent ging op bezoek bij Gastrobar Vonk voor bekend raakte dat restaurants een maand lang de deuren moeten sluiten. Onderstaande bespreking geeft uiteraard nog steeds een erg goed beeld van wat je kan verwachten, als zal je daar nu een maand geduld voor moeten oefenen. In tussentijd komt Vonk met een gastroSHOP, waar je van dinsdag tot zaterdag een regelmatig wisselend take away-menu van drie gangen kan bestellen voor 30 euro per persoon. Bestellen doe je een dag op voorhand via info@vonk-gastrobar.be of via 051/30.17.45.

...

De broers Hoornaert komen uit een geslacht van caféhouders, traiteurs en restaurateurs: ze zijn de vijfde generatie die huisnummer 13 op het dorpsplein van Kachtem tot leven brengt met spijs en drank. Het pand, dat tot vorig jaar nog 'Café 't Nieuw Gemeentehuis' heette, werd door de broers onder handen genomen en omgevormd tot een eigentijds restaurant. Een grote, rode serre verrees op de plaats waar vroeger de feestzaal stond. Hier zit je ruim en licht, verscholen tussen de planten en met zicht op de open keuken, waar rustig wordt gewerkt. We zijn hier om te lunchen: dat betekent dat we een voor- en hoofdgerecht kunnen kiezen voor 28 euro. Als we ook een dessert willen, komt het op 33 euro. We starten met een glas frisse pet'nat, ongefilterd en rechtdoorzee (7 euro). Dat glas wordt genereus aangevuld als blijkt dat onze aperitiefhapjes even op zich laten wachten. De escargots met kruidenboter onder een klein bladerdeegdakje komen bubbelend op tafel in een gietijzeren pannetje (8 euro). De smaken zijn fris en zuiver, het bladerdeeg maakt het een tikje zwaar, maar wel onweerstaanbaar lekker. De bouchotmosselen en kokkels in een zilte jus met selder zijn succulent: perfect gegaard en razend vers (11 euro). Het voorgerecht gaat verder op dit elan: ik proef een romige burrata, opgefrist door een lichtzure jus van groene kruiden. Het gerecht wordt afgewerkt met venkeltopjes en fijn geschaafde rauwe courgette. Voor mij is dit bordje pure perfectie. De krokant gebakken roodbaars met puree, geconcentreerde tomatensaus en frisse sla smaakt heerlijk huiselijk en intens krachtig. De portie is voor mij erg ruim - als ik dat later zeg tegen de zaalverantwoordelijke, lacht hij: veel klanten vragen bij dit gerecht extra puree. Ik beschouw mezelf als een grote eter, in West-Vlaanderen lachen ze daar eens goed om. In elk geval: de porties zijn genereus en je zult niet met honger van tafel gaan! Het dessert, een filodeeg met appel en kaneelijs, doet ons zuchten van contentement. Uitgekiende gerechten en mooie seizoensingrediënten in een ruime, rustige setting, en scherpe prijzen: de generaties lang opgebouwde ervaring van de familie Hoornaert kan ons zeker bekoren.