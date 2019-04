Bij L.E.S.S. van chef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens geniet je van topproducten in een energieke zaak met open keuken. (***)

Chef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens vatten het plan op om hun bistro L.E.S.S, die ze in 2014 openden in Sint-Michiels, te laten vervellen tot een 'conceptrestaurant' in het centrum van Brugge. Dat concept werd omschreven als een all day eatery, waar je terechtkunt voor ontbijt, lunch, taart en koffie, aperitief en diner. Al snel moesten de heren echter terugkomen op dat te ambitieuze plan. Je kan er enkel nog lunchen en dineren.

...