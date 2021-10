In deze bistro 2.0. focussen ze op intercontinentale toetsen.

Terwijl veel ondernemers zich de afgelopen maanden de haren uit het hoofd trokken, sloegen anderen - ook in de horeca - aan het plannen. De golf van nieuwe zaken in ons land is opmerkelijk. Elk nadeel heb blijkbaar nog steeds z'n voordeel. Die golf voert ons deze keer naar Turnhout, waar in de gebouwen van de voormalige Brepols-drukkerij enkele dagen eerder een nieuwe bistro de deuren opende. Dat heet dan toepasselijk: vers van de pers.

...

Terwijl veel ondernemers zich de afgelopen maanden de haren uit het hoofd trokken, sloegen anderen - ook in de horeca - aan het plannen. De golf van nieuwe zaken in ons land is opmerkelijk. Elk nadeel heb blijkbaar nog steeds z'n voordeel. Die golf voert ons deze keer naar Turnhout, waar in de gebouwen van de voormalige Brepols-drukkerij enkele dagen eerder een nieuwe bistro de deuren opende. Dat heet dan toepasselijk: vers van de pers. Die bistro heet Bink en is de laatste worp van chef Alex Verhoeven, die met zijn zaken langzaam stad en regio inpalmt. Ook de nieuwste locatie mag en zal gezien worden. De industriële hal is prachtig gerenoveerd en straalt klasse uit; de perfecte geluidsgeleiding erbovenop zorgt ervoor dat wij ons meteen thuis voelen. De keuze voor champagne als aperitief is minder ideaal. Die smaakt flets en jong en wordt in een gek glas geserveerd, en dat terwijl prachtige cocktails van achter de bar passeren. De kaart stelt ons ondertussen een andere vraag. Ofwel kies je om jezelf 'voor Block te laten zetten' en laat je uitvoerend chef Lars Block z'n gang gaan, ofwel is er het uitgebreide aanbod à la carte. Een flauwe woordspeling is voldoende om ons te overtuigen en het menu met zeven gangen te bestellen. Dat start keurig met enkele fijne amuses en rijke smaken. Een bordje kokkels en artisjok in een schuimige jus is prima bedacht. Wat ook gezegd mag worden van de kaascrème die bij het brood wordt aangeboden. Onze tafel verliest zich er helemaal in en aanvaardt schaamteloos een tweede portie. De gangen die volgen zijn minder goed doordacht uitgevoerd. Warmgerookte zalmforel met knolgroenten is correct, maar komt in een onhandig hoog kommetje. Ook de roodbaars met beurre blanc van yuzu smaakt prima, al is de garnituur van Chinese kool nog bijna rauw. Het hoofdgerecht doet ons echt bedenkelijk kijken. Een stukje wilde-eendenborst is droog en verdrinkt in de te rijke smaken van een dukkah eromheen; echt zonde. Bink is in zijn eerste dagen iets te veel vorm en wat te weinig inhoud. Iets wat in de nabije toekomst hopelijk wordt bijgestuurd.