Bij pop-up Shibui in Gent slurp je noedelsoep met een gastronomische toets

Ramenbar Shibui slaat nog tot eind juni haar tenten op in de WATT-site aan de Nieuwe Wandeling in Gent. (***)

Een ramenstorm raast over België. Onlangs bespraken we in deze rubriek nog de komst van de fastfoodramenketen Takumi naar Antwerpen, en nu zitten we noedels te slurpen in de Gentse pop-up Shibui in de voormalige Elektrion-site die nu WATT heet.

...