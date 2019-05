Een vlot, een verlaten vijver en een topchef: dat is het concept van Dinner On The Lake. Dit zomerse pop-uprestaurant opent voor het vierde jaar op rij de deuren, deze keer in De Pinte en Maasmechelen. Wij gingen voorproeven.

Voor wie het concept niet kent: Dinner On the Lake is een gastronomisch zomerrestaurant dat elk jaar neerstrijkt op een vijver in een afgelegen natuurgebied. Eten doe je op een vlot in het midden van de vijver, geheel in de sfeer van een Mexicaanse haciënda.

Wie bang is dat het Belgische weer roet in het eten komt gooien: daar is rekening mee gehouden. Het vlot is afgesloten voor wind en regen en kan zowel gekoeld als verwarmd worden. Ook wie eind september een tafeltje boekt, hoeft dus geen kou te lijden.

. © Dinner On The Lake

In de keuken slaat het kokscollectief Blackfisk de plak, elke maand schuiven zij een andere sterrenchef naar voor om een viergangenmenu te ontwikkelen. Wij mochten proeven van de gerechten van de Griekse kok Tasos Mantis. De gangen zijn een mix van verfrissende vlees- en visgerechten, vergezeld van heerlijke, bijpassende wijn. Het dessert, voor ons nog altijd het hoogtepunt van elk etentje, bestaat uit een combinatie van appel, chocolade en cashewnoten. Klein, fijn en net genoeg om de ongezonde goesting te stillen.

Ondertussen vult het personeel bijna ongemerkt de glazen bij en hult de ondergaande zon de hemel in een gezellige oranje gloed. Wie op zo'n moment even de tijd neemt om achteruit te leunen en rond te kijken, kan maar één ding beseffen: dat het leven verdraaid mooi is vanop dit afgelegen vlot en dat het eten hier toch net iets beter smaakt. En laat dit soort gedachten nu exact zijn waar de crew achter Dinner On The Lake op mikt. Missie geslaagd.