Artisanale gerechten en uitstekende wijnen: een gouden combinatie.

CAFE ERNST

CAFE ERNSTCafé Ernst is een van de nieuwkomers onder de wijn- en bierbars. Deze nieuwe generatie zet in op natuurlijke wijnen, die gemaakt zijn zonder toevoegingen tijdens het maakproces, wat zuivere en verrassende smaken oplevert. De bieren zijn kleinschalige craftbeers. Café Ernst pakt uit met tien vaste tapkranen met bieren van onder meer Brasserie de la Senne, 't Verzet en Brussels Beer Project, naast vier wisselende kranen met suggestiebieren. Voor wie nood heeft aan een fond zijn er hapjes zoals gepekelde groenten, sardines of kaas. Voor grote honger ga je voor de spaghetti bolognese. Ernest van Dijckkaai 19 2000 Antwerpen cafeernstantwerp.be Maandag en dinsdag gesloten. Bieren vanaf 3,50 euro, wijnen vanaf 5,50 euro per glas, hapjes vanaf 3,50 euro. Wie plaatsneemt in de wijnbar van restaurant Nonam krijgt een menukaart toegestopt met hapjes om te delen, zoals visbeignets, vleeskroketjes of wontons gevuld met avocado. Bij de grotere gerechten vind je Thaise kokkels, maatjes met yoghurt, barbecue chicken of een côte à l'os. Als je geen zin hebt om knopen door te hakken, biedt het barmenu van 28 euro soelaas en laat je de keuken kiezen. Joery De Lille, de beste sommelier van België in 2017, selecteert voor Nonam frisse en geraffineerde wijnen. Sluizekenkaai 1 9000 Gent nonamrestaurant.be Gesloten op zondag. Wijnen vanaf 5,50 euro, sharing plates tussen 9 en 35 euro, viergangenmenu 47 euro. Bij Vinum en Sensum kun je kiezen of je doorloopt naar het gastronomische restaurant achterin of blijft plakken in de wijnbar vooraan. Kies je voor dat laatste, dan kun je een indrukwekkende selectie wijnen per glas kiezen en daarbij tapas proeven. Chef Maurice De Jaeger kan in de kleine gerechtjes voor de wijnbar zijn creativiteit botvieren. De donkerblauwe fluwelen banken en sfeervolle verlichting zorgen ervoor dat je hier ongemerkt lang blijft plakken. Leopoldlaan 162 8300 Knokke-Heist vinumsensum.be Gesloten op dinsdag, woensdag en donderdag. Wijn vanaf 7 euro per glas, tapas vanaf 9 euro, gastronomisch menu vanaf 62 euro.Bartender Ran Van Ongevalle en zijn vrouw Janah Van Cleven openden deze zomer een nieuwe cocktailbar in Brugge. Ze bouwden een voormalige frituur om tot hippe bar. De familie Van Ongevalle is bekend van The Pharmacy in Knokke en zoon Ran deed ervaring op in verschillende internationale bars. Hij werkt hier op maat en creëert à la minute cocktails aangepast aan de smaak van de klant. Daarnaast is er een kaart met klassiekers en trekken de bartenders graag een aantal zeldzame vintage spirits uit de barkast.Kuipersstraat 4 8000 Brugge Instagram: @bar.ran.brugge Dinsdag tot donderdag gesloten. Wijn vanaf 7 euro per glas, niet-alcoholische cocktails 7 euro, alcoholische cocktails 13,50 euro, bar bites tussen 4 en 10 euro. Bij Cuvee in Brugge serveren ze ambachtelijke wijnen: wijnen zonder kunstmatige aroma's, weinig of geen toegevoegd sulfiet, wilde gisten en amper interventie tijdens de vinificatie. Tijdens de lunch en het diner komen er bordjes uit de keuken met gerechten als avocado met grijze garnalen of gelakt buikspek met spitskool. De hele dag door kun je charcuterie, kazen, oesters en andere hapjes degusteren, gecombineerd met een glas van een van de vijftien flessen die elke dag opengaan.Philipstockstraat 41 8000 Brugge cuvee.be Zondag en maandag gesloten. Wijn vanaf 5 euro per glas, hapjes tussen 6 en 18 euro. Sommelier Yanick Dehandschutter en kok Glenn Verhasselt zijn de drijvende krachten achter Sir Kwinten. Op een boogscheut van dat restaurant openden ze dit jaar Ferment, een wijn- en bierbar waar je simpel en goed eet. Ferment ligt in het Pajottenland, wat je merkt aan het ruime aanbod geuze en lambiek. Je eet hier klassiekers als goujonettes van noordzeevis of rundercarpaccio onder de noemer fingerfood. 's Avonds wordt er 'relaksfood' geserveerd zoals konijn met geuze, vol-au-vent of gegrilde zeebaars. Op maandag kun je er terecht voor entrecote en op donderdag zijn er ribbetjes. Bij alle gerechten worden een bier en één of twee wijnen gesuggereerd voor scherpe prijzen. Alfred Algoetstraat 1 1750 Lennik ferment.be Dinsdag en woensdag gesloten. Wijnen vanaf 5,50 euro per glas, sharingmenu 26 euro, avondmenu 50 euro. Bij wijnbar Surlie vind je artisanale wijnen uit Italië. De wijnen, geïmporteerd van kleine wijndomeinen, kun je ter plaatse degusteren of per fles aankopen. Op de kaart staan kleine hapjes als olijven of gebrande amandelen, maar ook bordjes met geroosterde bloemkool, kappers met mosterdsaus, waterkers, pastrami of een burrata met tomaat. Hierbij wordt het fantastische brood van de Leuvense zuurdesembakkerij Korst geserveerd.Wandelingstraat 5 3000 Leuven surlie-natuurwijnen.be Open op vrijdag en zaterdag. Wijnen vanaf 6 euro per glas, hapjes tussen 3,50 en 12,50 euro. Dit zusje van grote broer Tarzan in Elsene biedt een selectie natuurlijke wijnen, geïmporteerd door Le Vin Naturel. Het voortreffelijke menu pronkt vooral met vegetarische hapjes en gerechten, zoals nori-chips, gerookte gegrilde amandelen en biologische burrata. Geen vlees? Toch wel, maar in beperkte mate. Van een duo fijne vleeswaren tot rosbief, geleverd door kwaliteitsslager Wesley's in Schaarbeek. Ook lunchen kan natuurlijk, met een aanbod afhankelijk van de inspiratie van het moment, zoals een vitello tonnato, bedacht door chef-kok Isabelle Arpin. Albert-Elisabethlaan 33-35 1200 Brussel Instagram: @chez nabu Zondag en Elke dag open. Wijnglas 4 euro, hapjes vanaf 4 euro. Met een voorgevel die eigenlijk een enorme houten garagepoort is kan Robinet prat gaan op een maximale herkenbaarheid. Om te beginnen is er het buitenterras met grote tafels en een overvloed aan zitplaatsen. Ideaal bij mooi weer, met zicht op de Hallepoort. Maar er is ook een vrij grote binnenruimte, wat van pas komt bij minder goed weer. De binnenruimte omvat een soort van decompressiekamer, gescheiden van het café door zes imposante houten deuren die uit Jaffa komen. Voor de gerechten, geleverd door biosupermarkt Freshmed, heeft Robinet zich duidelijk geïnspireerd op het Midden-Oosten: brochettes, kebab, halloumi, chakchouka, creatieve broodjes, pita, salades... Waterloolaan 136 1060 Brussel Instagram: @robinetbrussels Elke dag open. Wijnen vanaf 4 euro per glas, snacks vanaf 4 euro. De eigenaars van deze wijnbar hadden duidelijk de buik vol van kaas en worst. Ze kozen resoluut voor meer natuurlijke middelen. Het trio achter Rebel heeft alvast geen dieptevrees. Het resultaat is een driehoekig interieur rondom een originele toog in neostijl, waar je gezellig kunt praten, eten en drinken. Suggestie: de uitstekende 'Sarment Pepper', een verrassende Pinot d'Auvergne. Op de kaart met het devies 'nasty food to share' vinden we onder meer burrata met croutons en munt, maar ook een broodje beenham met zeewier en augurken, naast sardientjes uit Bretagne. Lesbroussartstraat 48 1050 Brussel Instagram: @rebel_winebar Maandag en dinsdag gesloten. Wijnen vanaf 5 euro, sharing food vanaf 6 euro. De te delen heerlijkheden op de kaart wisselen niet alleen van week tot week, maar ook volgens de seizoenen. De Middellandse Zee is nooit ver weg: kikkererwtenkoekjes, bottarga-eitjes, en zelfs gebakken spiering. De pissaladière, die wordt geserveerd met rucola en dunne plakjes verse radijs, is knapperig zoals het hoort voor deze Provençaalse pizza. Wat de drank betreft ligt de focus op natuurlijke wijnen. Voeg daarbij nog enkele lokale bieren (Cantillon, Brasserie Ermitage...), en enkele rariteiten, zoals een syrah-brandewijn in een mandfles, een creatie van de distilleerder Laurent Cazottes. Vleurgatsesteenweg 186 1050 Brussel lebaindesdames.be Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag. Wijnen vanaf 4,50 euro, hapjes vanaf 4,50 euro. De klassieke hapjes op een houten plank mogen dan vaak aantrekkelijk ogen, de rekening oogt soms minder aantrekkelijk. Bij Tra Di Noi in Charleroi pakken ze het anders aan: het ziet er misschien wat informeel uit, maar wat hier geserveerd wordt, is lekker, genereus én kraakvers, met dank aan patron Vito La Rosa. Deze pizzicheria met ongepolijst decor is een combinatie van een bar en een épicerie fine. Tra di noi betekent 'onder ons', en dat merk je aan de gasten die hier in een ongedwongen sfeer genieten van de overvloedige gerechten. Onze tip: 'De Biasio', een compositie van gegrilde groenten, uitstekende spianata, pecorino, boerenricotta, gorgonzola, mortadella en parmaham. Place de la Digue 1, 6000 Charleroi tradinoi.be Zondag en maandag gesloten. Wijnen vanaf 6 euro, pizza vanaf 10 euro, hoofdgerecht vanaf 17 euro. Deze wijnbar is een juweeltje. Hij is maar twee dagen per week open: de rest van de tijd wordt besteed aan het bezoeken van onafhankelijke wijnboeren en het detecteren van de beste wijnen. Uitgangspunt is dat je alleen wijn koopt als je hem goed hebt geproefd, in combinatie met bijpassende gerechten. Vaak gaat het om kleine porties, variërend volgens de seizoenen: antipasti, Thaise curry, falafel, Baskische patés, maar ook een grote schotel met lokale kazen. En dat alles in een gemoedelijke sfeer. Rue Piervenne 78, 5590 Ciney lacavededavid.be Open op vrijdag en zaterdag. Wijn vanaf 3 euro, hapjes tussen 8 en 15 euro.