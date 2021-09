Het is zover: Noma, het gerenommeerde Kopenhaagse restraurant, kreeg maandag zijn derde Michelinster. In het verleden is het restaurant meermaals bestempeld als 's werelds beste restaurant.

'Het schijnbaar onmogelijke is gebeurd. We ontvingen het nieuws dat de Michelingids ons drie Michelinsterren heeft toegekend', dat maakte restaurant Noma gisterenavond bekend via zijn Instagramaccount. Eerder dit jaar won Noma andere prijzen als 'dish of the year'. Daarnaast werd het restaurant al meermaals uitgeroepen tot 's wereld beste restaurant. In Scandinavië kreeg naast Noma ook het restaurant Maaemo een derde ster toegewezen.

De derde ster komt niet onverwacht voor het sterrenteam en chef-kok René Redzepi. 'Voor ons is deze bekroning een prestatie die bevestigt dat Kopenhagen een van de beste culinaire plaatsen ter wereld is vandaag', klonk het in het Instagrambericht. 'We bedanken onze gasten voor hun steun, en ook onze medewerkers, waaronder boeren en wijnproducenten, iedereen die deel heeft uitgemaakt van onze gigantische puzzel, en bovenal ons team, zowel vroeger als nu', aldus medewerkers van Noma.

