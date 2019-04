Het restaurant dat zich in de hoogste bol van het Atomium bevindt, is te koop. Dat heeft de advocaat van de bvba Belgium Taste, die het etablissement uitbaat, aan L'Echo bevestigd. In afwachting van de procedure blijft het wel gewoon open.

Belgium Taste heeft bij de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel een aanvraag ingediend voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Het is al de derde keer in zeven jaar dat het etablissement een dergelijke aanvraag doet. Ditmaal wordt gemikt op een overdracht van de activiteiten. Advocaat Nicholas Ouchinsky bevestigt dat het restaurant te koop staat.

De vzw Atomium verzekert echter dat het restaurant voorlopig open blijft. Er zullen geen veranderingen gebeuren, vooraleer een beslissing genomen is over de verkoop van het restaurant, klinkt het in een persbericht. De vzw is ervan overtuigd en hoopt dat Belgium Taste, of de rechter, een oplossing zal vinden 'die voor alle partijen aanvaardbaar is' en die de voorwaarden respecteert die de de uitbater van het monument liet opnemen in het contract tijdens de renovatie in 2006. 'Dit wil zeggen: de nadruk op een Belgische keuken, kwaliteit en de intentie om korte ketens te gebruiken en samen te werken met lokale producenten, met als resultaat een gastronomische keuken.'

De uitkomst van de gerechtelijke beslissing wordt pas verwacht eind september 2019. Tot dan zal er niets veranderen, want het restaurant blijft open en ook de openingsuren blijven behouden. De vzw Atomium benadrukt nog dat het niet getroffen is door het beheer van haar partner, want sinds de renovatie zijn de bezoekersaantallen nooit hoger geweest.