De non-profit Rekub wil strijden tegen voedselverspilling. Om de massale verspilling onder de aandacht te brengen, zetten ze allerlei smakelijke projecten op poten. Hun nieuwste worp? Samen met chef Seppe Nobels en chocolatier Dominique Persoone lanceert het duo achter Rekub Belgische pralines met een vulling van 'lelijke' groenten.

Sommige groenten worden niet mooi genoeg bevonden om verkocht te worden. Nochtans zijn ze even lekker en voedzaam als 'esthetische', rechte groenten. Daarom lanceert Rekub samen met Seppe Nobels, chef van het Antwerpse restaurant Graanmarkt 13, 'anti-verspillingspralines'. Deze chocolade lekkernijen geven een signaal tegen voedselverspilling.

Chocolatier Dominique Persoone werd ingeroepen voor zijn expertise. Samen bedachten ze heerlijke smaakcombinaties met pompoen met spar, kurkuma en kaneel, een vegan praline met rode biet, wortel met amandel, Elixir d'Anvers en kaneel en pastinaak met komijn. Benieuwd geworden? De groentepralines zijn vanaf vier december online te koop. Er zijn twee afhaalpunten voorzien: Host in Berchem en Cornichon in Antwerpen-Noord.

Sommige groenten worden niet mooi genoeg bevonden om verkocht te worden. Nochtans zijn ze even lekker en voedzaam als 'esthetische', rechte groenten. Daarom lanceert Rekub samen met Seppe Nobels, chef van het Antwerpse restaurant Graanmarkt 13, 'anti-verspillingspralines'. Deze chocolade lekkernijen geven een signaal tegen voedselverspilling. Chocolatier Dominique Persoone werd ingeroepen voor zijn expertise. Samen bedachten ze heerlijke smaakcombinaties met pompoen met spar, kurkuma en kaneel, een vegan praline met rode biet, wortel met amandel, Elixir d'Anvers en kaneel en pastinaak met komijn. Benieuwd geworden? De groentepralines zijn vanaf vier december online te koop. Er zijn twee afhaalpunten voorzien: Host in Berchem en Cornichon in Antwerpen-Noord.