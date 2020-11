Time to momo, bekend van de reisgidsen waarin lokale auteurs de liefde voor hun stad delen, brengt een kijk- en kookboek uit met 44 gerechten uit dertig steden. Kunnen we voorlopig niet naar Londen, Venetië of Tokio, dan brengen we die steden op ons bord. Een lekker alternatief.

Londen

Dips, verse groenten, geurige kruiden en specerijen: de gezonde keuken van het Midden-Oosten is nog altijd hot in Londen. In deze vegetarische bowl met knapperige kikkererwten stelen de groenten de show. 'Alle gerechten die uit het Midden-Oosten komen zijn zo ontzettend lekker. Van een schaaltje baba ganoush tot een dampende pan chakchouka, ik ben er dol op. Ik ben dan ook geregeld te vinden bij Arabica in Borough Market, waar de mezzes to die for zijn.'(Kim, Time to momo-local in Londen) Recept: bowl met spicy kikkererwten, geroosterde bloemkool, venkelsla en labnehVenetië staat bekend om zijn vis-, schaal- en schelpdieren. Capesante, 'heilige mosselen', worden er meestal heel eenvoudig met wat knoflook, citroen, olie en broodkruim bereid. 'De prachtige sint-jakobsmosselen koop je in Venetië het liefst op de beroemde Rialtomarkt of andere vismarkten. Daar zijn ze het verst en het lekkerst. Venetianen eten sint-jakobsvruchten bij voorkeur als voorgerecht, gegratineerd en uit de schelp.'(Marian, Time to momo-local in Venetië) Recept: sint-jakobsmosselen met knoflook en citroenHet vouwen van gyoza vereist wat behendigheid, maar als je het eenmaal doorhebt, is het haast een meditatief klusje. Gyoza's worden eerst gebakken en dan gestoomd, waarna je ze kort droogbakt voor dat onmiskenbare knapperige korstje. 'Ik maak geregeld gyoza. Met kip en garnalen bijvoorbeeld, of met varkensgehakt en gember of een vegetarische variant met gedroogde shiitake. De vellen haal ik hier gewoon in de supermarkt. Gyoza's worden in Japan meestal geserveerd als side dish bij ramen.' (Katja, Time to momo-local in Tokio) Recept: gyoza met shiitake en chili-sesamdip