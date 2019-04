Red voedsel van de afvalberg bij Jörd Kaffee

In Antwerpen kan je sinds kort genieten van ecologisch verantwoorde gerechten in Jörd Kaffee. De zero waste bar daalde neer in de Schoytestraat, waar alle overschotten van Jörd Catering omgetoverd worden tot nieuwe creaties.

Jörd Kaffee maakt korte metten met food waste © Facebook Jörd Kaffee