Red je restjes: 4 smakelijke recepten met groenteoverschotten

Restjes redden van de vuilnisbak geeft je meteen een goed gevoel én het levert heerlijke gerechten op. Wij gingen aan de slag met aardappelschillen, bloemkoolbladeren, groenteoverschotjes en bussels loof. Zero waste was nog nooit zo lekker.

Tortilla van aardappelschillen en chorizo

De aardappel blijft een vaste waarde in de keuken. Zijn veelzijdigheid maakt hem zo geliefd en dankbaar om te gebruiken. Maar wist je dat je ook met de schillen heel wat kunt aanvangen? Serveer gefrituurde of geroosterde chips van aardappelschillen met zoutvlokken en aioli, of bak er een tortilla mee.

Voor 6 personen

600 g goed gewassen aardappelschillen

1 zoete ui

100 g chorizo in sneetjes

250 ml olijfolie

6 eieren

Peper en zout

1 kl gerookt paprikapoeder

1. Snijd de aardappelschillen in kleinere stukken als je je aardappelen graag in één lange sliert schilt. Pel en snijd de ui in halve maantjes. Snijd de chorizo in reepjes. Verhit een goede scheut olijfolie in een braadpan van 21 cm diameter en stoof de helft van de aardappelschillen, ui en chorizo. Kruid met peper, zout en gerookt paprikapoeder. Herhaal dit voor de andere helft van de schillen, ui en chorizo.

2. Kluts ondertussen de eieren in een kom en kruid met peper en zout.

3. Doe de schillen bij de eieren en meng goed onder elkaar zodat de schillen bedekt zijn. Verhit opnieuw een goede scheut olijfolie in de pan en giet het beslag in de pan. Bak op een hoog vuur totdat de eieren stevig worden aan de zijkant (ca. 5 min.). Zet het vuur zacht en schud de pan zodat de tortilla loskomt van de pan. Zet een groot bord op de pan en draai om. Schuif de tortilla weer in de pan en laat nog twee minuten bakken. De binnenkant mag nog een beetje vloeibaar zijn.

© Bram Debaenst

Knolselderpuree met loof van radijs

Al te vaak wordt het loof van groenten genegeerd of vergeten. Het heeft nochtans veel te bieden. Het loof van wortels, radijsbladeren of bladeren van rode bieten lenen zich perfect voor een pesto en zijn lekker in een salade of een puree.

Voor 4 personen

800 g knolselder

400 g aardappels

Sap van ½ citroen

50 g melkerijboter

80 g Parmezaanse kaas

1 el geplette zwarte peper

Snuf zout

Twee bosjes radijzen met loof

2 el olijfolie

1. Schil de knolselder en de aardappels. Snijd ze in gelijke stukken en kook gaar in gezouten

water met citroensap. Spoel de radijzen, snijd het loof van de radijzen en blancheer het loof door het 2 minuten onder te dompelen in kokend water en dan onder koud water af te spoelen. Laat het loof goed uitlekken en hak het daarna iets fijner. Halveer de radijzen en hussel ze door elkaar, samen met 1 el olijfolie. Kruid met zwarte peper en zout. Leg de radijzen op een bakplaat met bakpapier en rooster 12 minuten in een op 200 °C voorverwarmde oven.

2. Giet de aardappels en knolselder af. Kruid met zwarte peper en zout. Pureer en meng er de boter en kaas onder. Meng er als laatste het loof onder. Serveer de puree met de geroosterde radijzen en druppel er nog een beetje olijfolie over.

© Bram Debaenst

Chips van bloemkoolbladeren met pittige dip

Dat er tegenwoordig minder bloemkoolbladeren worden weggegooid, hebben we te danken aan Ottolenghi. Hij heeft ons geleerd dat een bloemkool met blad en al in de oven mag en dat de bladeren eetbaar, zelfs lekker zijn. Als je de bladeren van een bloemkool niet nodig hebt voor je recept, gooi ze dan niet weg, maar rooster ze krokant in de oven. Serveer de bladeren met een spicy dip en je hebt er een origineel aperitiefhapje bij.

Voor 4 personen

Bladeren van 2 bloemkolen

2 el olijfolie

Snuf zoutvlokken

Snuf pul biber of chilivlokken

Voor de dip:

2 el mayonaise

2 el volle yoghurt

½ gekonfijte citroen

1 teentje knoflook

Sap en zeste van 1 citroen

1 kl chiliolie

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Snijd de grote bladeren doormidden en verwijder de hardste stukken. Bewaar die stukken in een kommetje met water als snack (te harde stukken zouden taai worden in de oven, vandaar dat het beter is om ze rauw te eten). Wentel de bladeren in een kom met olijfolie en kruid met zout en pul biber. Verdeel de bladeren op een bakplaat met bakpapier. Zorg dat de bladeren niet op elkaar liggen. Bak ze in ca. 10 minuten krokant in de oven. Zodra ze bruin beginnen te worden, zijn ze klaar. Herhaal dit voor de rest van de bladeren.

3. Maak vervolgens de dip: snijd de gekonfijte citroen heel fijn. Doe de mayonaise samen met de yoghurt in een kommetje en rasp er een teentje knoflook bij. Meng er de gekonfijte citroen, het sap van de citroen en de chiliolie onder. Werk de dip af met citroenzeste.

4. Leg de bladeren op een schaal en werk af met een extra snuf pul biber en zoutvlokken.

© Bram Debaenst

Bouillon van ‘groenteafval’

Dit is zo logisch dat het bijna schandalig is dat we het niet allemaal doen. Wanneer we kip eten, trekken we achteraf vaak bouillon van het karkas, ui en enkele ‘vergeten’ groenten uit de koelkast. Waarom bestaat die gewoonte niet met groenten alleen? Schillen van knolselder, ui, groen van paprika, punten van aubergines, kolen… Doe alle resten samen met een chilipeper, een extra teentje knoflook en eventueel gedroogde champignons of kombu in een pot en je hebt zo een heerlijke groentebouillon voor je soepen, risotto of als basis voor een oosterse soep.

Voor 1 liter

Groenafval (voor de bouillon kun je zowat alles van groenafval gebruiken, van aardappelschillen, schillen van uien, knoflook, champignons die iets te lang in de koelkast zijn blijven liggen tot peterseliestengels, kortom: alle schillen of stengels van groenten die je anders in de gft-bak zou gooien)

1 chilipeper

Zout

Tijm of rozemarijn

De korst van een stuk Parmezaanse kaas

2 vellen kombu (optioneel)

2 el olijfolie

Voor de afwerking van de soep:

200 g sobanoedels

2 el bonito flakes (schaafsel van gedroogde en gefermenteerde bonito-tonijn)

20 g gedroogde wakame

1 kl zwarte sesamzaadjes

1. Was het groenafval grondig. Verhit de olijfolie in een hoge kookpot en stoof de restjes vijf minuten aan. Vul de kookpot met water tot de groenten onderstaan. Doe er de chilipeper, kombu, tijm of rozemarijn, het zout en de korst van Parmezaanse kaas bij. Laat 30 minuten inkoken en giet de bouillon door een zeef.

2. Kook ondertussen de sobanoedels. Laat de wakame weken in koud water. Snijd de chilipeper fijn.

3. Serveer de noedels in een diep bord met de bouillon en werk af met bonito flakes, wakame, chilipeper en zwarte sesamzaadjes.

4. De rest van de bouillon kun je invriezen als basis voor een andere soep.