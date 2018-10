Recordbedrag opgehaald voor zeldzame fles whisky

De 92 jaar oude fles Macallan Valerio Adami, ontworpen door de Italiaanse kunstenaar Valerio Adami, werd verkocht voor 848.750 pond (947.000 euro). Daarmee brak ze het record dat tot nu lag bij een fles van dezelfde whisky die in mei voor 1,01 miljoen dollar (857.000 euro) verkocht was in Hong Kong.

'De koper komt van het Verre Oosten, waar er een bijzondere interesse is voor whisky', vertelt Richard Harvey, drankenexpert bij het veiligshuis Bonhams, aan het Franse persbureau AFP. 'Op verschillende plaatsen worden er whiskybars geopend, die veel belangstelling wekken en wat ook verklaart waarom er een derde tot 40 procent van onze producten verkocht worden aan mensen van het Verre Oosten.'

Recordhouder

Bonhams is nu recordhouder van de drie duurste flessen whisky die ooit verkocht zijn. 'Het is een grote eer om opnieuw een wereldrecord te hebben gevestigd, en het is zeker zo leuk om dat hier te hebben kunnen doen, in Schotland, het land van de whisky', stelt Martin Green, whisky-specialist bij Bonhams.

De whisky werd in 1926 gestookt en in 1926 op fles getrokken. Voor het etiketteren van de beperkte oplage - 24 flessen - wendde Macallan zich tot twee bekende artiesten, Valerio Adami en Peter Blake, die elk twaalf flessen van een label mochten voorzien. Het is niet geweten hoeveel flessen er nog bestaan, maar zeker is wel dat er een is gesneuveld tijdens de aardbeving in Japan van 2011 en een andere is opgedronken.

Populaire investering

De fles die gisteren onder de hamer ging, werd in 1994 rechtstreeks bij de distilleerderij gekocht door de huidige verkoper. Hoeveel die anonieme man/vrouw daarvoor moest ophoesten, is niet bekend.

Volgens Charles MacLean, gespecialiseerd in Schotse whisky, is whisky de op twee na populairste alternatieve investering in tijden van onzekerheid op de beurs, na collectiewagens en kunstwerken.