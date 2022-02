Een bezoek aan het Antwerpse café Spéciale Belge Taproom stond al garant voor een unieke bierervaring, maar daar doen de eigenaars nu nog een schepje bovenop.

Het leven kan soms mooi zijn. Bijvoorbeeld wanneer je nipt van een vers getapt brouwsel terwijl er vlak naast je alweer een nieuwe batch bier gebrouwen wordt. Als dat ook jouw definitie is van een onvergetelijke dag, kan je tegenwoordig terecht op de Antwerpse PAKT-site, want de daar gelegen Spéciale Belge Taproom biedt vandaag meer aan dan het enorme en eigenzinnige assortiment aan bieren waarvoor de plek al bekend stond.

Onder de naam Tourist brengt het kwartet achter Spécial Belge Taproom, bestaande uit Bavo Van den Heuvel, Uwe Versavel, Kobe Ceulemans en Davy Smeyers, met de regelmaat van de klok een bier uit. Die naam is niet toevallig gekozen, vertellen de heren. 'Net zoals de toeristen zijn onze brouwsels heel even op bezoek. We geven altijd een kleine beschrijving mee, zodat mensen weten wat ze mogen verwachten. Soms is het tripel, IPA of witbier dan weer een saison of stout. En zodra we een biertje gebrouwen hebben waar we 100% tevreden over zijn, dan krijgt het een eigen naam en valt het onder de categorie: Local. Want dan is het een bier om te blijven, een inwoner van Spéciale Belge.'

Rechtstreeks uit de tank

Met de zesde en zevende batch in afwerkingsfase tonen de heren zich ambitieus. Er zijn plannen om Local in grotere hoeveelheden te laten brouwen en het in andere cafés of restaurants te verkopen. Op termijn zullen er speciale bieren gebrouwen worden op vraag van bedrijven, restaurants of festivals, en ook bierworkshops staan op het programma. 'Maar daarvoor moeten we eerst onze brouwerij nog wat uitbreiden', zegt Davy. 'We starten nu eerst onze keuken op en daarna kunnen we hopelijk investeren in extra lagertanks. Op die manier lukt het om onze klanten bier aan te bieden dat we rechtstreeks uit de tank zullen tappen. Dan komen er geen flesjes, blikjes of vaten meer aan te pas. Zo krijgen de fans bier zoals het echt bedoeld is, met gebalanceerde CO2 erin en zonder te veel extra verpakking. Want dat ecologische aspect is voor ons eveneens héél belangrijk.'

