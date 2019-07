star star star star star

De romige ricotta wordt opgepept met wat sterke kaas en citroenschil. Zo krijg je een mooi contrast met de zoete, gepofte druiven. Dit verrassende gerecht staat in een handomdraai op tafel.

Voor 4 (als voorgerecht of hapje)

500 g ricotta

70 g parmezaan of andere sterksmakende kaas

1 ei, losgeklopt

1 el tijmblaadjes

Zeste van 1 citroen

1 el olijfolie

Kleine tros blauwe druiven

1 el olijfolie

Peper en zout

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng de ricotta met het ei, de tijm, de citroenzeste, de olijfolie, peper en zout. Stort het mengsel in een ovenschaal en bak gedurende 25 minuten. Als de ricotta nog niet mooi bruin is na deze tijd, zet dan even de grill op om de kaas wat te bruinen. Meng de druiven met wat olijfolie en peper en zout. Plaats in een ovenschaal in de oven en bak tot ze openspatten, ongeveer 10 minuten. Serveer met knapperig getoast brood.