Ook Knack Weekend neemt zich wekelijks voor om werk te maken van een verstandiger middagmaal. Deze keer gingen we écht op zoek naar recepten die bijdragen aan de volksgezondheid. Vanaf nu kies je uit 25 snelle en gezonde lunches die net iets lekkerder zijn dan de doordeweekse smos.

SOEP

© Foodphoto Ghen

Snel, gezond, licht maar toch vullend en een goede opwarmer op koude dagen. Soep kan je ook in liters op voorhand bereiden en invriezen zodat je steeds een portie achter de hand hebt. Een groentesoepje is bovendien de ultieme lunch voor wie makkelijk de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten wil halen. Enkele aanraders...

SOEP DELUXE

Soep wordt trouwens net iets spannender met extra ingrediënten die voor wat meer 'beet' zorgen. Onze favoriete maaltijdsoepen komen uit het Oosten: ramen en misosoep zijn perfect als lichte lunch.

POWERSALADES

Als je aan een gezond lunch denkt, doemen er beelden op van bakjes rauwkost, bloemkoolroosjes en blaadjes sla. Deze salades staan daar mijlenver van af. Je smokkelt er trouwens met gemak gezonde koolhydraten in zoals linzen of heerlijke eiwitrijke ingrediënten - feta maakt echt alles beter, toch?

MET AVOCADO

Als er avocado in zit, moet het wel gezond zijn... De milieu-impact van het hipsteringrediënt is niet onbesproken maar als je (bij uitzondering) toch een avocado in huis haalt, maak er dan het beste van met deze originele recepten.

EXTRA ENERGIE

Wie liever iets meer substantieel verorberd tijdens de middagpauze dan soepjes of salades heeft misschien iets aan deze gezonde wraps, broodjes en croques. Koolhydraten zijn oké, ze zorgen voor voldoende energie om er nog enkele uren in te vliegen op het werk.

HARTIG GEBAK

Perfect om groenten in te verstoppen (ook voor volwassenen) en makkelijk vooraf te maken: hartige taartjes, wafels en koekjes. Ook hartig gebak kan je makkelijk invriezen voor op drukkere dagen.

