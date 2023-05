Vergeet taart: bak eens verjaardagskoekjes van Alison Roman

‘Niet iedereen is in staat om een verjaardagstaart uit de oven te toveren’, schrijft Alison Roman in haar nieuwe boek Zoet genoeg. ‘Laat me je dan voorstellen aan deze koekjes. Ze smaken als een verjaardagstaart, zijn binnen een halfuur klaar en de driehoekjes zien er superleuk uit met een kaarsje erin.’

Het deeg van deze verjaardagskoekjes kun je 5 dagen van tevoren maken en strak in huishoudfolie gewikkeld in de koelkast bewaren (of 1 maand van tevoren en dan strak in huishoudfolie gewikkeld invriezen). De koekjes kun je 3 dagen op voorhand bakken; bewaar ze luchtdicht afgesloten op kamertemperatuur.

Voor 32 verjaardagskoekjes

Dooiers van 6 grote eieren

150 g suiker

5 ml (1 tl) vanille-extract

170 g boter, in blokjes van 12 mm, op kamertemperatuur

75 g strooisel, plus 4 el voor erbovenop

Zeezoutvlokken

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Bekleed een ronde bakvorm van 20 of 23 cm met bakpapier (of neem twee bakvormen voor twee koeken).

2. Bevestig de platte menghaak in de keukenmachine (of neem een middelgrote kom en een elektrische handmixer). Klop de eierdooiers 4 à 5 minuten op middelhoge snelheid met de suiker en de vanille tot je een heel lichte, luchtige massa hebt, die doet denken aan hollandaisesaus of aioli.

3. Laat de mixer draaien en voeg steeds een paar blokjes boter toe. Wacht tot ze helemaal zijn opgenomen in het dooiermengsel voordat je de volgende toevoegt. Ga door tot alle boter na 4 à 5 minuten is opgenomen en je een lichtgeel, glad mengsel hebt.

4. Klop de bloem in een middelgrote kom met 75 g strooisel, het bakpoeder en het zeezout. Voeg het bloemmengsel toe aan de boterige dooiers en klop met de mixer op een lage snelheid tot alles gemengd is.

5. Verdeel het deeg in twee porties. Wat je niet meteen gaat bakken, zet je in de koelkast. Druk de ene helft van het deeg in de met bakpapier bedekte bakvorm. Bestrooi het met 2 eetlepels strooisel en wat zeezoutvlokken.

6. Bak de koek 20 à 25 minuten tot hij glanzend goudbruin is en bovenop een beetje gerezen (hij ziet eruit als een heel platte verjaardagstaart). Houd voor een zachtere koek 20 minuten aan.

7. Haal de koek uit de oven en laat hem een beetje afkoelen. Leg hem dan op een snijplank en snijd hem in puntjes (dat kun je ook in de bakvorm doen, maar dat doe ik liever niet, om te voorkomen dat er krassen in komen). Herhaal met de andere helft van het deeg, nu of later.