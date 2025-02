Verfrissend voorgerecht: oesters met kiwi en wasabi

Klassieke en nostalgische gerechten klaargemaakt met frisse ingrediënten: dat werd de insteek van het kookboek Hot Regressive Cuisine van chef Paul Delrez. Dit is zijn recept voor oesters met kiwi en wasabi.

Paul Delrez baatte tien jaar een restaurant in Brussel uit, tot hij tijdens de pandemie besefte dat een minder honkvast leven hem ook wel lag. Enkele jaren, vele reels op zijn Instagramprofiel en een kookboek later, is hij meer dan ooit een culinaire duizendpoot, perfect op maat van de huidige tijdgeest. Lees: Belgische chef Paul Delrez bestormt Instagram: ‘Tot mijn verbazing bleek ik te kunnen leven van mijn online kookwerk’

Voor 2 personen

6 oesters

1 kiwi

1 sjalot

1 minikomkommer

1 limoen

1 el verse gember (fijngehakt)

1 el verse koriander (fijngehakt)

1 tl wasabi (vers of pasta)

1 tl mirin

Om te serveren: crushed ijs

VOOR DE OESTERS

Om optimaal van je oesters te genieten, is het aan te raden om ze 45 minuten tot 1 uur van tevoren te openen. Neem een oester in een doek en plaats haar met de bolle kant naar beneden. Steek de punt van een oestermes tussen de twee schelpen, bij de scharnier, en snijd het ligament door. Zodra je de oester hebt geopend, giet je het eerste vocht weg en verwijder je eventuele schelpfragmenten.

VOOR HET SAUSJE

Hak de kiwi, sjalot en minikomkommer in fijne stukjes. Doe de stukjes in een mengkom en voeg er de koriander, gember, mirin, wasabi en het sap van een halve limoen aan toe. Meng goed.



VOOR HET SERVEREN

Leg een royale hoeveelheid crushed ijs op een diep bord. Plaats hierop de 6 geopende oesters en garneer elke oester met een lepel van het kiwi-wasabisausje. Voeg een partje limoen toe om de zilte smaak van de oester te accentueren.

