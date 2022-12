Venkel-sinaaschutney met tijm

Salades zijn een prima side dish. Klassiek is de groene salade met citrusdressing en noten. Maar het mag ook iets meer zijn. Culinair journaliste Barbara Serulus bracht vorig jaar samen met Johanna Goyvaerts en Tine Lejeune het mooie kookboek Diner uit, met daarin twaalf handleidingen voor twaalf fijne diners. Eentje was een kaastafel, waarbij de originele salades, een aperitief met rauwkost en een chutney voor de nodige groenten en frisheid zorgden.

Voor 3 bokaaltjes van 200 ml

1 venkel

1 el neutrale olie

1 tl venkelzaad

3 onbespoten sinaasappels, sap en schil

1 appel

10 g verse tijm

200 ml wittewijnazijn

250 g suiker

2 jeneverbessen

1 tl agaragar

Zwarte peper en zout

Bereidingswijze

1. Snijd het kontje van de venkel en ook de bovenste harde stukjes van de groene stelen. Verwijder het buitenste blad indien nodig. Schaaf of snijd de venkel in dunne plakjes.

2. Warm de olie in een kookpot op een zacht vuur. Doe hier het venkelzaad bij en laat even meebakken tot het begint te geuren. Voeg de venkel toe en stoof op een zacht vuurtje tot de plakjes zacht zijn. Kruid met peper en zout.

3. Haal met de dunschiller de schil van 2 sinaasappels. Probeer niet te veel van de witte schil mee te nemen: dan wordt je chutney te bitter. Snijd de schil in dunne reepjes. Pers daarna de geschilde sinaasappels en eventueel nog eentje extra tot je 250 ml sap hebt.

4. Schil de appel en snijd ’m in kleine blokjes. Rits de blaadjes tijm van de takjes. Voeg het sap, de reepjes sinaasappelschil, blokjes appel, blaadjes tijm, jeneverbessen, azijn en suiker toe aan de venkel.

5. Zet het vuur hoger en breng het mengsel aan de kook. Draai daarna het vuur laag en laat nog 30 minuten pruttelen tot alles volledig gaar is en het meeste vocht verdampt is. Proef en kruid bij met peper en zout.

6. Voeg de agaragar toe en laat de chutney nog 2 minuten doorkoken.

7. Schep de chutney meteen in steriele bokalen (zie tip), maak de randjes schoon, sluit af met het deksel, draai om en laat afkoelen.

TIP: een bokaal steriliseren klinkt intimiderender dan het is. Als je bokalen en deksels op een heet programma in de afwasmachine stopt, kun je ze prima gebruiken om je conserven in te bewaren. Je kunt ook de potten tien minuten koken in kokend water of ze even lang in een voorverwarmde oven van 150°C stoppen.