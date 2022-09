Traag gegaarde lamsschouder met niertjes

Een recept van Luc De Laet: ‘De laatste jaren is de vraag naar lamsschouder enorm gestegen, vooral in de versie met been. Met een lamsschouder heb je slechts één doel voor ogen: die zo gaar mogelijk krijgen totdat het vlees van het been valt. Als tafelbereiding is een lamsschouder enorm gewild, want zo kan het hele gezin met een vork stukken van de schouder wrikken.’

Benodigdheden voor 4 personen

1 lamsschouder

Peper (naar smaak)

Maldon-zout(naar smaak)

3 takjes tijm

3 blaadjes laurier

1 bosje rozemarijn (fijngehakt)

100 g boter, 1 dl olijfolie

4 lamsnieren

1 teen knoflook (fijngehakt)

Bereidingswijze

Laat de lamsschouder gedurende een tweetal uur op kamertemperatuur komen. Schroei het vlees aan weerszijden dicht in een pan met boter en olijfolie.

Kruid het vlees af met peper, zout, tijm en laurier en leg in een braadslede.

Plaats het vlees gedurende drie uur in een voorverwarmde oven van 90°C. Besprenkel regelmatig met de vrijgekomen braadsappen. Verhoog de ovenstand tijdens het laatste kwartier naar 185°C voor een mooie korst.

Haal het vlees vervolgens uit de oven en laat tien minuten rusten.

Kruid de lamsniertjes stevig af met peper en zout en strooi er de fijngehakte knoflook en rozemarijn over.

Gril de lamsnieren drie minuten aan elke zijde.

Serveertip: serveer met kruidenpuree en werk af met een mosterdsausje.