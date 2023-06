Smakelijk allemaal! Zo maak je challa, het gevlochten sabbatbrood

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: challa, traditioneel Joods gevlochten sabbatbrood.

Met dit basisrecept maak je één brood. Voel je vrij om extra ingrediënten aan je challa toe te voegen, zoals rozijnen of rozemarijn.

Voor 1 brood

1 zakje droge gist

80 g honing

250 ml lauw water

850 g bloem voor wit brood

2 flinke tl zout

2 eieren (gesplitst)

30 ml neutrale olie

sesamzaad

1. Los de gist op in 60 ml van het water. Meng de eidooiers samen met de honing, de olie, het zout en de rest van het water.

2. Doe de bloem in een grote kom en giet er de gistoplossing bij. Meng dit onder de bloem. Meng de eidooiers met honing, zout en olie ook onder de bloem, stort de deegbal uit op een schoon, met bloem bestrooid werkvlak en kneed minstens tien minuten tot een soepele bal die je in een kom legt, bedekt met een handdoek. Laat 1 uur rijzen. Kneed nogmaals stevig en laat 1,5 uur bedekt rijzen.

3. Verdeel het deeg in zes gelijke stukken en rol de stukken deeg tot worstjes van ongeveer 30 cm. Maak je handen lichtjes nat. Als het deeg te slap wordt van het vocht, dep je je handen eens in de bloem.

4. Voor het vlechten van het brood kun je op voorhand een YouTube-filmpje bekijken. Leg de 6 worstjes naast elkaar en duw de uiteinden aan de bovenkant aan elkaar. Leg de buitenste linkse worst over de andere worstjes naar rechts. Leg de buitenste rechtse worst over de andere worstjes naar links. Neem nu de buitenste van links en leg hem over de andere worstjes naar rechts. Neem nu de voorlaatste van rechts en leg hem naar links over de andere worstjes. Begin nu opnieuw met de buitenste rechts. Herhaal dit patroon. Duw de uiteinden bij elkaar en verstop ze onder het brood.

5. Strijk het brood in met het eiwit. Smeer plasticfolie in met olie en leg het voorzichtig over het brood. Laat weer minstens 1 uur rijzen. Haal de folie van het brood en strijk het brood terug in met eiwit en sprenkel er sesamzaadjes over. Warm de oven voor op 180 °C. Bak het brood 35 minuten in de oven.