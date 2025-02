Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week serveren we een heerlijke pasta met gamba’s en kikkererwten.

Voor deze bereiding laat je de gedroogde kikkererwten 1 nacht weken in koud water. Spoel ze daarna goed voordat je ze kookt. Als het snel moet gaan, kun je ook kikkererwten uit blik gebruiken.

Wie op z’n budget let, kan de gamba’s weglaten.

4 personen

VOOR DE PASTA

300 g rigatoni pasta

200 g gedroogde kikkererwten

(1 nacht geweekt)

200 g gamba’s

2 teentjes knoflook

1 sjalot

500 ml groentebouillon

3 el passata

1 tl chilivlokken

2 el olijfolie

Peper en zout

VOOR DE GREMOLATA

Rasp en sap van 1 biolimoen of -citroen

2 el bladpeterselie

1 teentje knoflook

1 el olijfolie

VOOR HET BROODKRUIM

50 g paneermeel

1 teentje knoflook

1 el olijfolie

Snuifje zout

1. Spoel de geweekte kikkererwten en kook ze 1,5 uur in gezouten water tot ze zacht zijn. Giet af.

Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg het broodkruim toe en pers er de knoflook bij. Bak het goudbruin en knapperig. Breng op smaak met een snuifje zout en zet apart voor de afwerking.

2. Meng in een kom de limoenrasp, limoensap, fijngehakte peterselie, knoflook en olijfolie tot een gremolata. Zet apart voor de afwerking.

3. Verhit 1 el olie en bak de gamba’s gaar. Haal ze uit de pan en houd ze warm.

4. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking in gezouten water. Giet af en bewaar een kopje van het kookvocht.

5. Pel en snipper de ui en sjalot. Verhit 2 el olijfolie in de pan van de gamba’s en fruit de sjalot en knoflook tot ze zacht zijn. Voeg de chilivlokken en kikkererwten toe en bak 2-3 minuten. Voeg de groentebouillon en passata toe en laat 5 minuten zachtjes pruttelen.

6. Verdeel de saus in 2 gelijke delen. Mix één helft van het kikkererwtenmengsel met een staafmixer tot een romige saus. Roer de gekookte pasta en de resterende kikkererwtensaus erdoor en voeg een scheutje kookvocht toe als de saus te dik is.

7. Verdeel de pasta en gamba’s over de borden. Garneer met het knapperige broodkruim en een lepeltje gremolata.

