Simpel en smaakvol: spruitjes met lardo en parmezaan

Klassieke en nostalgische gerechten klaargemaakt met frisse ingrediënten: dat werd de insteek van het kookboek Hot Regressive Cuisine van chef Paul Delrez. Dit is zijn recept voor spruitjes met lardo en parmezaan.

Paul Delrez baatte tien jaar een restaurant in Brussel uit, tot hij tijdens de pandemie besefte dat een minder honkvast leven hem ook wel lag. Enkele jaren, vele reels op zijn Instagramprofiel en een kookboek later, is hij meer dan ooit een culinaire duizendpoot, perfect op maat van de huidige tijdgeest. Lees: Belgische chef Paul Delrez bestormt Instagram: ‘Tot mijn verbazing bleek ik te kunnen leven van mijn online kookwerk’

Voor 2 personen

500 g spruitjes (schoongemaakt en gehalveerd)

100 g lardo (of pancetta, in kleine blokjes gesneden)

2 el olijfolie

2 teentjes knoflook (fijngehakt)

30 g parmezaan

Zout

Zwarte peper

1. Breng een pan met gezouten water aan de kook. Voeg de spruitjes toe en kook ze tot ze gaar zijn, maar nog een tikje al dente. Giet ze af en spoel ze onder koud water om het kookproces te stoppen.

2. Verhit in een grote koekenpan de olijfolie op middelhoog vuur. Voeg de lardo (of pancetta) toe en bak de blokjes krokant en goudbruin.

3. Doe de uitgelekte spruitjes bij de lardo. Bak alles samen tot de spruitjes goudbruin en licht gekaramelliseerd zijn.

4. Voeg de fijngehakte knoflook toe en bak nog een paar minuten, tot de knoflook zijn aroma vrijgeeft.

5. Haal de pan van het vuur en schep uit. Rasp de parmezaan over het gerecht.

6. Breng op smaak met zout en versgemalen zwarte peper.

Meer recepten van Paul Delrez:

– Verfrissend voorgerecht: oesters met kiwi en wasabi

– Kappertjes op de kust: recept voor rogvleugel met bruine boter