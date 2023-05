Salade van soba, peultjes en dragon met wortel-misodressing

Hoewel dragon eigenlijk niet gebruikt wordt in de Japanse keuken, bewijst Tim Anderson met dit gerecht dat daar best verandering in zou mogen komen.

Tim Anderson is een Amerikaans chef die in Londen woont, in 2011 Masterchef won en voornamelijk Japans kookt. Hij studeerde Japanse culinaire geschiedenis, woonde een aantal jaar in Japan en runt nu Nanban, een Japans restaurant. In dit gerecht combineert hij enkele klassieke en minder klassieke ingrediënten tot een frisse salade.

“Dragon wordt traditioneel niet in de Japanse keuken gebruikt, maar de frisse, venkelachtige smaak past eigenlijk erg goed in veel Japanse gerechten. Jonge dragon met zachte, sappige steeltjes is bijvoorbeeld heel geschikt voor tempura. Ik vind dat het kruid ook erg goed gecombineerd kan worden met soba: het frisse aroma en de nootachtige smaak van boekweit doen het samen erg goed. Voor mijn auditie voor MasterChef heb ik een vergelijkbare salade gemaakt en dat pakte heel goed uit voor mij, dus ik denk dat we hier een gegarandeerde winnaar hebben!”

voor 2 personen

Voor de dressing:

1/2 middelgrote wortel, geschrapt en grofgehakt

3 mm verse gember, geschild

2 el witte miso

2 el water

2 el mirin

2 el azijn

2 el olijfolie Voor de salade:

2 porties (200 g) gedroogde soba

100 g peultjes

1 tl sesamolie

Enkele toefjes dragon, alleen de blaadjes

Een paar snufjes sesamzaad

Meng alle ingredienten voor de dressing in een keukenmachine en mix tot een zo glad mogelijke dressing.

Breng een grote pan met water aan de kook. Kook hierin de soba volgens de aanwijzingen op de verpakking, ergens tussen de 3 en 8 minuten in totaal. Wanneer de soba nog 1 minuut nodig heeft, voeg je de peultjes toe en kook je ze de laatste minuut mee.

Laat de soba en peultjes uitlekken in een vergiet en spoel ze af onder de koude kraan om overtollig zetmeel te verwijderen, laat ze goed uitlekken en schep ze om met de sesamolie. Lepel een deel van de dressing over de soba en garneer met de dragonblaadjes en het sesamzaad.

Als je de dressing apart houdt, kun je dit gerecht 3 dagen in de koelkast bewaren.