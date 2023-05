Surimi kan best lekker zijn, als je maar weet hoe je het moet gebruiken. Dat toont Tim Anderson met dit recept voor rijst met surimikrab, mais en lente-ui. Het is klaar in een handomdraai en je hoeft er bovendien maar één pot voor vuil te maken.

“Imitatiekrab is ondergewaardeerd. Het heeft een slechte naam en natuurlijk is het minder goed dan echt krabvlees, maar het gaat hier om de eiwitten in de vorm van stukjes zeevruchten en een zoete, krabachtige smaak – en dan is imitatiekrab goed genoeg. Het is ook zeker niet inauthentiek: nepkrab, of kanikama, vind je in Japan overal. Er bestaat zelfs een ambachtelijke versie, kaoribako, die wordt gemaakt in een minder fluorescerende roze kleur en met een fijnere textuur, die bizar sterk op echt krabvlees lijkt. Maar elke surimi die je gebruikt is prima – net als echt krabvlees, als je chic wilt doen!”

Tim Anderson is een Amerikaans chef die in Londen woont, in 2011 Masterchef won en voornamelijk Japans kookt. Hij studeerde Japanse culinaire geschiedenis, woonde een aantal jaar in Japan en runt nu Nanban, een Japans restaurant. Met JapanEasy: Bowls & Bento is hij aan zijn zevende kookboek toe.

voor 3 tot 4 personen of voor 6 onigiri; voor 2 tot 3 personen als eenkomsgerecht

300 g rijst

1/4 tl zout

1 el sojasaus

1 el mirin

1 el sake

1 blikje (150-200 g) mais

4 lente-uitjes

100 g surimi, grofgehakt, of echt wit krabvlees, met een vork uit elkaar getrokken

1 el aonori-vlokken

Was de rijst en doe hem met het zout in de rijstkoker of pan.

Meng de sojasaus, mirin, sake en het vocht uit het blikje mais in een maatbeker en voeg zoveel water toe dat je in totaal 400 ml hebt. Schenk de vloeistof in de rijstkoker of pan.

Hak het wit van de lente-uitjes grof en snijd het groen in dunne ringetjes. Doe het groen in een bakje met koud water en zet het in de koelkast tot de rijst klaar is. Strooi het wit van de lente-uitjes, de mais en het krabvlees over de rijst en kook de rijst.

Als de rijst klaar is, laat je het groen van de lente-ui uitlekken en strooi je het met de aonori over de rijst; schep het geheel om.

Serveer warm of op kamertemperatuur.

Je kunt het gerecht 4 dagen in de koelkast of een maand in de vriezer bewaren.