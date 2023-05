Reuze garnaal: 50 recepten met scampi

Met look, gefrituurd, op Oosterse wijze, in salades of met een pikant sausje… Belgen zijn fan van de reuzengarnaal en gaan er dan ook creatief mee aan de slag. Zin om te variëren? Dan zijn hier 50 recepten met scampi ter inspiratie.

Brasserieën en hobbykoks weten uit ervaring: zet recepten met scampi op het menu en je scoort gegarandeerd. Net zoals andere schaaldieren is deze reuzendiepzeegarnaal bovendien vrij gezond. Zo zit er vitamine B12 in, en andere B-vitaminen, en mineralen als jodium, fosfor en seleen. Maar: scampi’s worden vaak op een niet al te duurzame manier gekweekt, veelal in Vietnam of Bangladesh. Check daarom of er een ASC-label (Aquaculture Stewardship Council) op de verpakking zit of ga voor bio. Maar dit terzijde. Kies snel uit deze recepten en geniet van het allerlekkerste bordje scampi’s.

50 recepten met scampi