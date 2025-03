Zo een dag: 12 recepten voor tiramisu

Niet dat een officieel excuus noodzakelijk is, maar op 21 maart vieren dessertfanaten International Tiramisu Day. Omdat we onszelf daarbij durven te rekenen: twaalf recepten voor tiramisu – elf varianten, plus het origineel.

Aldo Campeol, de restauranteigenaar die in 1972 samen met zijn vrouw Alba en chef Roberto Linguanotto tiramisu op het menu van Le Beccherie in Treviso zette, mag dan al enkele jaren overleden zijn, het dessert bleef springlevend. Van tiramisu-ijs tot varianten met peer, aardbei, marsala of limoncello: deze recepten zijn er het smakelijke bewijs van. Of een dieet op basis van mascarpone en boudoirs er voor iets tussen zit, is dan weer niet bewezen, maar de man werd wel 93 jaar oud.

Lees ook: Sergio Herman bekent kleur in zijn nieuwe kookboek: ‘Het is de voorbije jaren donker geweest’

Pick me up: 12 recepten voor tiramisu

1. Tiramisu Linguanotto

Het origineel, bedacht door Aldo Campeol, zijn vrouw Alba en chef Roberto Linguanotto. Mét Italiaanse Savoiardi-koekjes, zónder amaretto.

© Getty Images

Naar het recept

2. Tiramisu met amaretto

Het originele recept bevatte dus geen sterkedrank, maar ondertussen is iedereen verknocht geraakt aan de toevoeging van amandellikeur.

Naar het recept

3. Tiramisu met Baileys en pecannoten

Het Italiaanse dessert komt in vele vormen, maar deze tiramisu met Baileys, banaan en pecannoten zou wel eens tot de beste kunnen behoren.

© Getty Images

Naar het recept

4. Tiramisu met speculaas

Met een plaatselijk ingrediënt, kreeg deze versie een gesmaakte lokale twist. Ze werd intussen dan ook haast even populair als het origineel: tiramisu met speculaas in plaats van de gebruikelijke lange vingers.

© Getty Images

Naar het recept

5. Tiramisu met Belgische aardbeien

Een vrolijke variant op de heerlijke Italiaanse traktatie: tiramisu met die langverwachte zoete aardbeien van eigen kweek.

© Getty Images

Naar het recept

6. Tiramisu met kardemom, sinaasappel en oranjebloesem

Geef de klassieke Italiaanse tiramisu een kleine verrassende schwung met kardemom. Je kunt eventueel nog variëren door er verse aardbeien aan toe te voegen.

Naar het recept

7. Tiramisu met peren

Tiramisu met gepocheerde peren: een zalig dessert én een slimme oplossing voor die achtergebleven platte peren in de fruitmand.

Naar het recept

8. Tiramisu met limoncello

Tiramisu is een dessert voor elk seizoen, dat toont deze zonnige variant op verrukkelijke wijze aan: maak ‘m met limoncello in plaats van amaretto en zelfgemaakt biscuit als heerlijk alternatief voor de lange vingers.

Naar het recept

9. Tiramisu met amandellikeur

Dit recept vraagt amper tien minuten voorbereiding. Schenk er een spumante bij, voor een extra feestelijke toets.

Naar het recept

10. Tiramisu met marsala

Geen amaretto, wel marsala – de versterkte wijn uit de regio rond de gelijknamige Siciliaanse gemeente. De drank wordt vaak gebruikt om te koken, maar doet het ook uitstekend met de boudoirs in deze tiramisu.

Naar het recept

11. Tiramisu Poire Wiliams

Tiramisu is letterlijk en figuurlijk een pick-me-up. Doe je er peren en brandy, dan wordt deze opkikker gegarandeerd een succesnummer.

Naar het recept

12. Tiramisu-ijs

Voor wie houdt van tiramisu, maar ook van ijs: het beste van twee werelden in een fantastische coupe.

Naar het recept

Meer recepten:

– Sweets for my sweet: 14 zoete recepten

– Oneindige liefde voor taart: 30 recepten voor Pi Day

– Zeker van je stuk: 30 recepten voor cake

– Sluitstuk: 10 desserts die zichzelf al bewezen hebben

– Koekjes van eigen deeg: 10 recepten