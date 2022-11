Een en al lof: 30 recepten met witloof 

In de herfst en winter is witloof op z’n best. Tijd om de nationale groente wat vaker op het menu te zetten. Dat lukt zeker met deze 30 recepten met witloof. Van de schitterende klassieker met hesp en kaassaus over een snel slaatje, makkelijk taartje tot een copieuze feestmaaltijd.

Als een van dé klassiekers is witloof relatief jong. Het dateert van de eerste helft van de 19deeeuw maar werd pas laat in de tweede helft van die eeuw ook echt verkocht op de markt. Toen de groente populair bleek, gingen veel boeren rond Brussel en Leuven zich toeleggen op de witloofteelt. Zij namen hun specialiteit mee toen ze tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Noord-Frankrijk vluchtten. Nederlanders sprongen pas rond 1970 op het ‘witte goud’, vooral met watercultuur die qua smaak weinig witloofcritici kan overtuigen.

Kreeft of peer?

Met een flinke dosis vitamine A, B en C, mineralen en foliumzuur is de groente uiteraard ook gezond. Zonder hesp en kaas, weliswaar. Gooi ze in een slaatje, maak er een smeuïge soep van of tover ze om in een tarte tatin… Met vis, vlees, kaas, fruit of nog meer groenten? Hier zijn alvast 30 recepten met witloof.