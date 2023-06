Van confituur tot cocktail: 60 recepten met aardbei

Een paar zonnige lentedagen en de aardbeien blozen als de verbrande schouders van je collega. Wat de aardbeien betreft, is dat goed nieuws voor wie van fruitige gerechten houdt. Van puur natuur tot Michelin-waardige bordjes: kies uit 60 recepten met aardbei.

Het aardbeiseizoen start normaal gezien in mei. Als het weer meezit tenminste. De piek van het seizoen van exemplaren uit volle grond valt in België valt dan ook in juni en juli, wanneer de zonzekerheid wat hoger ligt. Dan zien de lokale vruchten voldoende zon en zijn ze op hun best. Het moment ook om ermee aan de slag te gaan in de keuken. Van cocktail tot confituur, sappige taart tot frisse frisco, met chocola of in een sterrengerecht: het resultaat van deze recepten met aardbei staat of valt met hun basisingrediënt.

De basics

Bijzondere recepten met aardbei

Taart!

Met chocolade

Met of in ijs

Cheers!

Nog meer aardbeidesserten