Recept: stracchino met opgelegde perziken en rauwe ham

Omdat er meer is dan pasta en pizzapunten, brengen we de zon naar je bord met dit lichte en lekkererecept, rechtstreeks uit Italië. Buon appetito!

Voor 4 personen Voorbereiding: 15 minuten

Rusten maximaal: 2 uur

Bereiding: 10 minuten 125 ml wittewijnazijn,

55 g fijne kristalsuiker

4 rijpe perziken, in partjes

200 g stracchinokaas

100 g prosciutto

basilicumblaadjes

honing

2 el extra vierge olijfolie

peper en zout

1. Maak eerst de pekel: giet de azijn en 125 ml water in een kookpan en voeg de suiker toe. Breng aan de kook en laat 2 minuten rustig sudderen tot de suiker opgelost is. Laat afkoelen tot kamertemperatuur.

2. Verhit intussen een grillplaat (of een grillpan of de barbecue) 10 minuten tot ze heel heet is. Leg de perziken met 1 eetlepel olijfolie in een kom en schud om. Gril de partjes perzik in porties 1 minuut per kant op de grillplaat, de grillstrepen moeten zichtbaar worden.

3. Leg de hete perziken in de pekel en laat minstens 3 minuten of tot maximaal 2 uur staan.

4. Laat de perziken uitlekken en giet de pekel weg. Schik de perziken op een serveerschaal met de stracchino, ham en basilicum. Besprenkel met honing en met de rest van de olie en breng op smaak met peper en zout.

TIP

Stracchino is jonge, zachte witte kaas met een romige textuur. Als hij niet te vinden is, zijn burrata of gorgonzola goede vervangers.