Pieterman met karnemelksaus en bieslookolie

Voor 4 personen (± 20 euro)

4 (dunne) stengels prei

Olijfolie

Peper en zout

20 g bieslook

100 ml olijfolie

200 ml karnemelk

1 tl scherpe mosterd

2 teentjes knoflook, geschild en gekneusd

4 pieterman- of wijtingfilets op vel (of een andere goedkope Noordzeevis)

Bereidingswijze

1. Verhit de oven op 170°C.

2. Verwijder het groen van de preistengels en was de prei grondig. Dep goed droog. Snijd stengels van meer dan 2 cm diameter in de lengte doormidden. Besprenkel met olijfolie, peper en zout en schik over een met bakpapier beklede ovenplaat. Rooster in ongeveer 30 à 40 min. tot ze boterzacht zijn. Als de prei te snel bruint, dek je ze best af met aluminiumfolie.

3. Hak de bieslook grof en mix samen met de olijfolie en een snuf zout glad. Giet de olie door een fijne zeef in een schoon, afsluitbaar potje. (Wil je de olie helemaal uitgefilterd, giet hem dan ook nog eens door een koffiefilter.)

4. Meng in een kleine sauspan de karnemelk met de mosterd en teentjes knoflook. Kruid met peper en zout en breng op een laag vuur net tot het kookpunt.

5. Verhit een geutje olie in een pan op een middelhoog vuur. Kruid de vis met peper en zout en leg de filets op hun velkant in de hete pan. Bak de filets (afhankelijk van de dikte) ongeveer 2 min. op de velkant en draai vervolgens voorzichtig om. Bak nog 1 min. aan de andere kant.

6. Zeef de karnemelksaus en verdeel over 4 diepe borden. Schik de prei en vis in de saus en werk af met de bieslookolie.

Tip: bewaar de overgebleven bieslookolie in een afgesloten potje ongeveer 3 weken in de koelkast. Lekker bij soep, geroosterde groenten of vis en vlees.