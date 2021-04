Een heerlijk recept met de chilisauzen van Rascal.

Ingrediënten

Voor 2 personen

Voor de chili con carne met kip:

· 1/2 ui, versnipperd

· 1 teentje look, fijngesneden

· 200 g kippengehakt

· 200 g tomatenblokjes

· 200 g mais uit blik, uitgelekt

· 250 g rode bonen, uitgelekt

· 70 g tomatenpuree

· 2 theelepels kandijsuiker

· Zout en peper

· Oreganopoeder

· Komijnpoeder

Voor de nacho's:

· 150 g Santa Maria Nacho's (rond)

· 150 g Rascal Chunky Tomato Salsa

· 200 g (of meer indien gewenst) homemade chili con carne met kip

· 4 eetlepels zure room

· 10 korianderblaadjes

· 3 schijfjes verse groene jalapeño

· Zeste van 1 limoen

· 1 flesje Rascal Classic Chilli Sauce

Bereiding

Chili con carne met kip:

Doe een scheut olijfolie in een hapjespan en fruit de look en de ui.

Meng 200 gram kippengehakt met de ui en de look en laat zachtjes aanbakken.

Kruid af met zout, peper, een snuifje oregano en komijn.

Voeg de tomatenblokjes, de mais en de rode bonen toe.

Roer goed door en voeg de tomatenpuree en de kandijsuiker toe.

Laat nog 20 minuten op een laag vuur verder sudderen.

Bereiding nacho's:

Plaats een mooie hoeveelheid nacho's in een ronde kom.

Schep een streep chili con carne van kip op de nacho's.

Maak willekeurig een vijftal toefjes Rascal Chunky Tomato Salsa.

Schep vervolgens 4 eetlepels zure room op de nacho's.

Werk af met een aantal schijfjes verse jalapeño, enkele korianderblaadjes en voeg wat fraîcheur toe door wat zeste van limoen op het gerecht te raspen.

Afwerking:

Spuit enkele strepen Rascal Classic Chilli Sauce over het geheel.

Voor 2 personenVoor de chili con carne met kip:· 1/2 ui, versnipperd· 1 teentje look, fijngesneden· 200 g kippengehakt· 200 g tomatenblokjes· 200 g mais uit blik, uitgelekt· 250 g rode bonen, uitgelekt· 70 g tomatenpuree· 2 theelepels kandijsuiker· Zout en peper· Oreganopoeder· KomijnpoederVoor de nacho's: · 150 g Santa Maria Nacho's (rond)· 150 g Rascal Chunky Tomato Salsa· 200 g (of meer indien gewenst) homemade chili con carne met kip· 4 eetlepels zure room· 10 korianderblaadjes· 3 schijfjes verse groene jalapeño· Zeste van 1 limoen· 1 flesje Rascal Classic Chilli SauceChili con carne met kip:Doe een scheut olijfolie in een hapjespan en fruit de look en de ui.Meng 200 gram kippengehakt met de ui en de look en laat zachtjes aanbakken.Kruid af met zout, peper, een snuifje oregano en komijn.Voeg de tomatenblokjes, de mais en de rode bonen toe.Roer goed door en voeg de tomatenpuree en de kandijsuiker toe.Laat nog 20 minuten op een laag vuur verder sudderen.Bereiding nacho's:Plaats een mooie hoeveelheid nacho's in een ronde kom.Schep een streep chili con carne van kip op de nacho's.Maak willekeurig een vijftal toefjes Rascal Chunky Tomato Salsa.Schep vervolgens 4 eetlepels zure room op de nacho's.Werk af met een aantal schijfjes verse jalapeño, enkele korianderblaadjes en voeg wat fraîcheur toe door wat zeste van limoen op het gerecht te raspen.Afwerking: Spuit enkele strepen Rascal Classic Chilli Sauce over het geheel.