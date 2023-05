Het ultieme go-to-recept van Nathalie Le Blanc: citroenpasta

Knack Weekend-journaliste Nathalie Le Blanc bundelt in Tafel voor één haar favoriete koken-voor-één-recepten. Deze citroenpasta is haar go to recept op dagen dat ze geen zin heeft om te koken.

“Er zijn van die gerechten die je terugkatapulteren naar de plek waar je ze voor het eerst hebt gegeten. Deze pasta transporteert me teletijdmachinegewijs naar The River Café in Londen, waar ik een Britse auteur moest interviewen. Het was een mooie lentedag, ik koos een eenvoudige pasta met citroensaus en het interview liep op wieltjes. Nu maak ik deze pasta op grijze zomer- en winterdagen, want het is het soort gerecht waarbij het lijkt of de zon even gaat schijnen.”

Voor 1 persoon

60 g spaghetti

40 g Parmezaanse kaas

3 theelepels olijfolie

1 citroen (geraspt en uitgeperst)

basilicum (naar smaak)

peper en zout

1. Breng een pot gezouten water aan de kook. Kook de pasta gaar volgens de instructies op de verpakking.

2. Meng 2 theelepels citroensap met de olijfolie en voeg er 1 theelepel geraspte Parmezaanse kaas aan toe. De saus wordt snel dik en een beetje romig. Proef en voeg indien nodig extra citroensap en peper en zout toe.

3. Meng de saus grondig met de pasta, zodat elke sliert spaghetti goed bedekt is. Serveer met gescheurde basilicum en geraspte citroenschil.

Variaties

Rucola of spinazie

Vervang de basilicum door een handvol rucola of verse jonge bladspinazie. Roer goed om, zodat de groente slinkt.

Courgette

Snijd 1 courgette overlangs in tweeen en daarna in kleine staafjes. Bak de staafjes op een vrij hoog vuur in olijfolie tot ze kleur krijgen. Doe er de pasta bij en meng er daarna het mengsel van citroen, olie en Parmezaanse kaas door. 1 of 2 eetlepels pastawater zorgen voor een extra romige toets. De courgette kan worden vervangen door groene asperges, broccoli, erwtjes of artisjokharten uit een potje.

Kerstomaatjes

Rooster 250 g doorgesneden kerstomaatjes en een fijngesneden sjalot 45 minuten in een oven op 160° met wat olijfolie, marjolein of tijm, zout en look. Kook de pasta en meng hem met de geroosterde groenten. (Laat de kerstomaatjes eerst uitlekken, als er veel vocht is vrijgekomen.) Voeg het mengsel van citroen, olie en Parmezaanse kaas toe.