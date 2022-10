Gebakken kool met mango-harissasalsa

De mango-harissasalsa steelt hier de show en is zo eenvoudig om te maken. Hij past overal bij: gegrilde kip, gemarineerde tofoe of gegrilde vis of garnalen. Of gebruik de afgekoelde salsa als basis voor een rauw vis- of garnalengerecht. Voor een snelle doordeweekse maaltijd dien je de kool op met gebakken eieren.

Benodigdheden

1 middelgrote savooikool

1 tl zoutvlokken

3 el olijfolie

Partjes citroen

1 jalapeño, in dunne ringetjes (naar keuze)

5 g verse kruiden (liefst een mix van dille en koriander)

Griekse yoghurt, voor erbij (naar keuze)

Mango-harissasalsa

3 el olijfolie

4 grote tenen knoflook, heel fijn gesneden

1 milde rode chilipeper, zonder zaadjes, heel fijn gesneden

1/8 tl fijn zout

2 el rozenharissa

2 tl tomatenpuree

100 g heel rijp, zoet mangovruchtvlees, in blokjes van 1 cm

2 tl citroensap

Bereidingswijze

1. Verhit de oven tot 220°C.

2. Trek de bladeren van de kool los tot je 400 gram heldergroene bladeren hebt (bewaar de rest voor een ander recept). Snijd de bladeren door de nerf doormidden en halveer ze dan nog een keer. Doe ze in een grote kom met de zoutvlokken en olie en masseer goed in de kool. Spreid de bladeren uit op een grote bakplaat – ze mogen elkaar een beetje overlappen, want ze krimpen in de oven. Bak 12 minuten tot de randjes bruin en knapperig worden; schep halverwege om.

3. Maak de salsa: schenk de olie in een grote sauteerpan op halfhoog-laag vuur en fruit de knoflook en chilipeper met het zout 6 à 7 minuten tot de knoflook zacht is; roer veel. De knoflook mag niet bruinen, dus draai eventueel het vuur lager.

4. Haal de pan van het vuur. Roer de harissa en tomatenpuree erdoor, gevolgd door de mango en het citroensap.

5. Schep de salsa op een plat bord en leg de gebakken koolbladeren erop. Knijp de citroen erboven uit en garneer met de jalapeño en kruiden. Dien warm op, eventueel met yoghurt erbij.