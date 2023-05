De smaak van Normandië: kip uit de Auge-vallei

Knack Weekend-journaliste Nathalie Le Blanc bundelt in Tafel voor één haar favoriete koken-voor-één-recepten. Deze Franse klassieker zit al 25 jaar in haar repertoire.

“Vraag me niet waarom, maar ik heb altijd appels te veel. Dit recept scheurde ik lang geleden uit Good Food Magazine. De Auge-vallei ligt in Normandië, het is een appelstreek en de bakermat van de calvados. Dit gerecht smaakt het best in combinatie met rijst, al zijn gebakken aardappeltjes zeker ook een optie. Misschien ligt het aan de roomsaus, misschien aan de geflambeerde calvados, maar ik word instant blij van dit recept. Als je geen calvados in huis hebt of flamberen wat intimiderend vindt, leveren een paar eetlepels cider die je goed laat uitkoken ook prima werk. Je kunt ook voor een alcoholvrije optie gaan. Een varkenshaasje of kotelet zijn waardige alternatieven voor de kipfilet.”

Voor 1 persoon

120 g kipfilet

1 eetappel

20 g boter

1 sjalot

1 el calvados

50 ml kippenbouillon

25 ml verse room

Beetje citroensap

Fijngehakte peterselie (naar smaak)

Peper en zout

1. Snijd de appel in kleine stukjes en bak hem 7-10 minuten in de helft van de boter tot hij goudbruin is, maar nog niet helemaal zacht. Haal de appelblokjes uit de pan.

2. Snipper de sjalot fijn. Smelt de rest van de boter in de pan en bak de stukjes sjalot. Haal ze uit de pan en bak de kipfilet 3-4 minuten in dezelfde pan tot hij een bruin korstje krijgt. Draai de kip om en bak nog eens 3-4 minuten. Zet de dampkap uit, voeg de calvados toe en flambeer.

3. Voeg de kippenbouillon en de stukjes sjalot toe en kruid met peper en zout. Zet een deksel op de pan en laat alles 12-15 minuten pruttelen. Haal de kipfilet uit de pan en laat hem even rusten.

4. Draai het vuur hoger zodat de saus wat indikt. Voeg de room en de stukjes appel toe. Proef en kruid eventueel bij met extra peper en zout. Voeg een beetje citroensap toe.

5. Giet de saus over de kip en besprenkel met verse peterselie.