Brood op de bank: 3 recepten voor warme thuisbakkers

Heerlijk: een deel van het weekend (of de week) besteden aan mengen, kneden, laten rijzen, in de oven schuiven en de warme geur opsnuiven…

Brood met venkel, rogge en muskaatdruiven

Dit brood heeft niet meer nodig dan een laagje boter, maar kan ook worden besmeerd met verse geitenkaas of roomkaas.

Voorbereiding: 25 minuten

Rijzen: 1 uur + 30 minuten

Oven: 40 minuten

Voor 1 brood (10 porties)

10 g gedroogde gist

1 el honing

375 ml lauw water

1 el olijfolie

2 minivenkelknollen

335 g volkoren speltbloem

85 g roggemeel

3 kl zeezoutvlokken

3 kl venkelzaadjes (geroosterd)

140 g muskaatdruiven

1. Meng in een beker de gist met de honing en het water tot de gist oplost. Laat op een warme plek 10 minuten rusten – het mengsel zal schuimig worden. Roer er de olie onder.

2. Rasp 1 venkelknol fijn en knijp het overtollige vocht eruit. Schaaf de tweede venkelknol met de mandoline in heel dunne schijfjes.

3. Zeef de speltbloem en het roggemeel in een grote mengkom en schep er de uitgezeefde zemelen weer bij. Roer er het zout, 2 koffielepels van de venkelzaadjes en de geraspte venkel onder. Voeg het gistmengsel toe en roer tot een zacht deeg. Kantel het op een met bloem bestoven werkvlak en kneed het in 8 minuten glad en elastisch. Meng de muskaatdruiven er heel voorzichtig onder. Vet een kom in met olie en leg het deeg erin. Dek de kom af en laat op een warme plek 1 uur rijzen, het deeg moet in volume verdubbelen.

4. Klop met een vuist de lucht uit het deeg en vorm er op een royaal met bloem bestoven werkvlak een ovaal met 30 cm diameter van. Leg die op een groot vel bakpapier en laat op een bakplaat glijden. Dek af en laat op een warme plek 30 minuten rijzen, het deeg zal opnieuw bijna in volume verdubbelen.

5. Verwarm de oven voor op 220°C. Zet een bakplaat in de oven om ze mee te verwarmen.

6. Sprenkel olie over het brood en schik er de venkelschijfjes op. Bestrooi met de resterende venkelzaadjes en leg het brood snel met het bakpapier op de hete bakplaat.

7. Bak het brood 40 minuten in de oven en dek het tussendoor eventueel af met aluminiumfolie als het te bruin wordt. Het is klaar als het mooi bruin gebakken is en hol klinkt als je erop tikt. Laat het afkoelen op een rooster.

© ARE MEDIA BOOKS

Tarte tatin met geroosterde rode biet

Dit is een hartige versie van het beminde dessert. Ideaal om als pronkstuk in het midden van de tafel te zetten wanneer je gasten ontvangt.

Voorbereiding: 1 uur 5 minuten

Rusten: 30 minuten

Oven: 25 minuten

Voor 4

3 bussels jonge rode bieten

1 el olijfolie extra vierge

2 el honing

2 el sherryazijn

250 g labneh

2 kl mierikswortelroom

peper en zout

Voor de dille-walnootpesto:

40 g dille, fijngehakt

50 g walnoten, fijngehakt

60 ml olijfolie extra vierge

1 el sherryazijn Voor het deeg:

160 g volkoren huishoudbloem

80 g amandelmeel

1 el lijnzaad

1 kl fijn zeezout

¼ kl gebroken zwarte peper

75 g koude boter, in blokjes

1 ei

1 el ijskoud water

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Bekleed een kleine braadslee met bakpapier.

2. Schil de rode bieten. Snijd grotere exemplaren in drieën, kleinere in tweeën. Schik de bieten in de braadslee en voeg de olie, 1 eetlepel van de honing en 1 eetlepel van de azijn toe. Kruid met peper en zout. Dek af met aluminiumfolie en rooster 40 minuten in de oven, of tot de bieten gaar zijn. Bewaar het braadvocht.

3. Maak intussen het deeg. Mix in de keukenrobot de bloem, het amandelmeel, het lijnzaad, het zeezout en de gebroken peper tot alles net gemengd is. Voeg de boter toe en mix tot het mengsel lijkt op fijne kruimels. Voeg het ei en het koude water toe en mix tot net een deeg gevormd wordt. Kneed het lichtjes op een werkvlak. Rol het vervolgens tussen twee vellen bakpapier uit tot een ronde schijf met 27 cm diameter. Zet 30 minuten in de koelkast.

4. Meng nu alle ingrediënten voor de pesto in een schaaltje en kruid met peper en zout.

5. Bekleed de bodem van een ovenvaste braadpan (26 cm diameter) met bakpapier. Schik de rode bieten met het snijvlak naar beneden in één laag in het midden van de braadpan. Dek af met het deeg en stop dat langs de rand in. Barst of breekt het deeg hier en daar, druk het dan met de handen weer bij elkaar. Bak 25 minuten in de oven, of tot het deeg goudgeel gebakken en gaar is. Laat 5 minuten afkoelen. Kantel de taart voorzichtig (de pan is heet) ondersteboven op een groot bord of een snijplank. Verwijder het bakpapier.

6. Meng het bewaarde braadvocht van de bieten in dezelfde braadpan met de rest van de honing en van de azijn en zet op een matig vuur. Laat 3 minuten sudderen, het mengsel moet stroperig worden.

7. Meng in een schaaltje de labneh met de mierikswortelroom.

8. Besprenkel net voor het serveren de rodebietentaart met de honingsiroop en lepel er vervolgens de labneh en de pesto over.

© ARE MEDIA BOOKS

Speltscones met havermout

Zo weinig mogelijk kneden en bakken tot ze maar net gaar zijn: dat is het geheim van geslaagde scones. De buitenkant is dan krokant, terwijl ze binnenin uiterst luchtig blijven. Voor deze bereiding is de heteluchtoven te verkiezen, omdat die de warmte gelijkmatiger verdeelt. Werk je met conventionele ovenwarmte, verhoog de temperatuur dan met 10 à 20 graden.

Voorbereiding: 30 minuten

Oven: 20 minuten

Voor 8

150 g volkorenbloem

150 g witte speltbloem

2 kl bakpoeder

1 kl fijne zeezoutvlokken

100 g koude boter, grof gehakt + extra

180 ml karnemelk + 1 el extra

1 el onbewerkte honing

2 el havermout

1. Verwarm de oven voor op 220°C. Bekleed een bakplaat met bakpapier.

2. Zeef de twee soorten bloem, het bakpoeder en het zout in een grote mengkom. Schep de uitgezeefde zemelen er weer bij en wrijf er de boter met de vingertoppen door tot het mengsel lijkt op grof broodkruim. Voeg de karnemelk en de honing toe en roer ze door de bloem tot klonters ontstaan. Kantel het deeg op een met bloem bestoven werkvlak en kneed het heel zachtjes gedurende 30 seconden, tot het net homogeen wordt (kneed niet te lang, zie ook tip).

3. Geef het deeg op de bakplaat een ronde vorm met 16 cm diameter. Bestuif daarvoor de handen met bloem. Trek met een mes lijnen in het deeg zodat het achteraf makkelijker verdeeld kan worden (zie foto). Borstel de extra karnemelk erover en strooi er de havermout over.

4. Bak de scones 20 minuten in de oven, tot de bovenkant goudgeel kleurt en de bodem hol klinkt als je erop tikt. Serveer warm met de extra boter.

© ARE MEDIA BOOKS