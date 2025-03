Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week maken we crumble van ansjovis en kappertjes met een heerlijke brandade van skrei én als extra smaakmaker gerookte scamorza.

Skrei wordt vooral in de winter­maanden en vroege lente gevangen. Heeft de visboer geen skrei, kies dan andere vaste witte vis, zoals schelvis of kabeljauw. Tip: Rasp om deze brandade te maken de korst van de scamorza mee, daar zit lekker veel rooksmaak in.

Voor 4 personen

500 g skrei

500 ml melk

2 teentjes knoflook

3 ansjovisfilets, op olie

50 ml olijfolie

1 kl citroenrasp

Peper en zout

100 g gerookte scamorza

VOOR DE PUREE:

500 g bloemige aardappelen

50 g boter

100 ml melk

Snuifje nootmuskaat

Peper en zout

VOOR DE CRUMBLE

50 g panko

1 teentje knoflook

2 el kappertjes

2 el verse bladpeterselie

Olijfolie

Peper en zout

1. Verwarm 500 ml melk in een ruime pan op middelhoog vuur en rasp er de gepelde knoflook bij. Breng net aan de kook en zet dan het vuur zacht. Voeg de skrei toe en pocheer op een zacht vuur gedurende 5-7 minuten, tot de vis net gaar is. Haal de skrei uit de melk, laat uitlekken en bewaar de melk voor later gebruik.

2. Schil en snijd de aardappelen in blokjes. Kook de aardappelen in licht gezouten water tot ze zacht zijn. Giet af en stamp fijn. Voeg 50 g boter, 100 ml melk, nootmuskaat, peper en zout toe aan de aardappelen en meng tot een gladde puree. Zet opzij.

3. Prak de gepocheerde skrei in een kom met een vork. Hak de ansjovis fijn en voeg bij de skrei samen met de olijfolie, 50 g boter en citroenrasp. Roer alles goed door tot een romig mengsel. Voeg indien nodig een scheutje van de pocheermelk toe om het extra smeuïg te maken. Breng op smaak met peper.

4. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur met een scheutje olijfolie en bak de kappertjes krokant. Verhit een andere pan met olijfolie en voeg er de panko aan toe, rasp er de knoflook bij en bak goudbruin. Meng de kappertjes onder de panko en hak de peterselie fijn. Voeg de peterselie toe aan de crumble en meng. Kruid met peper en zout.

5. Verwarm de oven voor op 200 °C op de grillstand. Schep de aardappelpuree in een ovenschaal en verdeel daarbovenop de brandade. Rasp er de scarmoza over en gratineer 10 minuten in de oven, of tot de bovenkant goudbruin is.

