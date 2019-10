Onderzoekers zijn erin geslaagd spiercellen van konijnen en koeien te laten groeien op eetbare vezels. Dat opent perspectieven om kunstvlees als natuurlijk vlees te laten smaken en voelen.

Onderzoekers van de Amerikaanse Harvard-universiteit hebben spiercellen van konijnen en koeien laten groeien op eetbare microvezels van gelatine die de textuur en consistentie van vlees nabootsen.

Dat toont volgens hen aan dat de schaalbare productie van realistisch kunstvlees op termijn mogelijk is, melden ze in Nature Science of Food.

Steigers

Dierlijk vlees bestaat hoofdzakelijk uit skeletspieren (en vetweefsel) die in lange, dunne vezels groeien. De reproductie van deze vezels is een van de grootste uitdagingen bij de productie van kunstvlees.

'Spiercellen zijn hechtende cellen, ze hebben iets nodig hebben om zich aan vast te houden terwijl ze groeien', zegt Luke Macqueen, een van de onderzoekers. 'Om spierweefsels te laten groeien die op vlees leken, moesten we een 'steigermateriaal' vinden dat eetbaar was en waaraan spiercellen zich konden hechten en in 3D konden groeien.'

Gelatine

Dat materiaal was gelatine, een natuurlijk bestanddeel van vlees. De onderzoekers maakten met een speciale techniek die van centrifugale kracht gebruik maakt, lange nanovezels van de gelatine. De vezels werden de steigers waaraan de spiercellen zich konden hechten. Ze bootsen de extracellulaire matrix van natuurlijk spierweefsel na, de lijm die het spierweefsel bij elkaar houdt en bijdraagt aan de textuur.

Lees ook: Hoe gezond en veilig is kweekvlees?

'Het was belangrijk om een efficiënte manier te vinden om grote hoeveelheden van deze steigers te produceren om hun potentiële gebruik voor voedselproductie te rechtvaardigen', zegt Macqueen.

Regeneratieve geneeskunde

Het onderzoek naar slachtvrij vlees zit al enkele jaren in de lift. In 2013 kreeg de eerste gekweekte hamburger wereldwijde media-aandacht.

Bio-ingenieur Kit Parker, die dit nieuwe onderzoek leidde, liet zich inspireren door de regeneratieve geneeskunde, de tak van de geneeskunde die beschadigde cellen, weefsels en organen probeert te herstellen. 'Alles wat we hebben geleerd over het bouwen van organen en weefsels voor regeneratieve geneeskunde is van toepassing op voedsel: gezonde cellen en gezonde steigers zijn de bouwsubstraten, de ontwerpregels zijn dezelfde en de doelen zijn dezelfde: de menselijke gezondheid. Dit is onze eerste poging om echt technisch ontwerp en schaalbare productie naar het maken van voedsel te brengen.'