Samen hebben ze vier nationaliteiten, en op die vier pijlers bouwden ze hun keuken. Bovendien zijn ze allebei zowel kok als gastheer/-vrouw. Welkom in de bijzondere wereld van Sõma, het intieme restaurant van de Belgisch-Griekse Adriana Zafiris en de Colombiaans-Franse Frédéric Chastro.

Hij is dertig, zij nog niet. Hij ziet er wat stuurs uit, met zijn donkere wenkbrauwen, zij is een en al charme. Samen runnen ze een klein restaurant, dat met geen ander te vergelijken is.

...