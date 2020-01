Het gastronomische festival FoodFest profiteert mee van de hernieuwde inspiratie van Sergio Herman.

Voor zijn televisieprogramma 'Van de kaart' ondernam sterrenchef Sergio Herman een aantal erg mooie reizen en die hebben hun indruk nagelaten. En zoals dat gaat met een sterrenchef die geïnspireerd wordt, heeft Herman een aantal gerechten bedacht op basis van alles wat hij tegenkwam in onder andere Japan, Thailand en Inda.

Die gerechten serveert hij binnenkort op het gastronomische festival FoodFest, waarvan Herman een van de oprichters is. 'Heerlijke uitdaging om twee projecten die me nauw aan het hart liggen te laten samensmelten in 2020!', klinkt het.

FoodFest vindt plaats tijdens het weekend van 24 en 25 mei in Cadzand. Tickets zijn te koop via de website.

