Cola-, watermeloen-, citroen-, sinaasappelsmaak creëren met niets anders dan water en geur? Het merk air Up ontwikkelde een speciaal drinksysteem dat dit mogelijk maakt. Klinkt ongeloofwaardig, maar het is helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Wij namen de proef op de som.

'air up', zo heet het drinksysteem dat claimt de illusie van smaak te kunnen creëren in je brein. Hoe het werkt? In een starterskit krijg je een herbruikbare fles inclusief rietje, mondstuk en dop. Daarnaast krijg je ook herbruikbare geurpods die je bovenop je dopje moet schuiven. Die geurpods bevatten uitsluitend natuurlijke aroma's en creëren de illusie van smaak.Om het concept beter te begrijpen spreken we met bezieler Lena Jüngst, die al jaren een bijzondere belangstelling heeft voor de werking van geur en smaak. 'Smaak is iets belangrijk. Het heeft een grote impact op ons en ook op onze omgeving', vertelt ze. 'Het is een belangrijke duider van wat we wel en niet mogen eten. Maar het probleem is dat het ons soms ook kan misleiden en drijven naar dingen die niet altijd per se gezond zijn, zoals frisdrank.' Dat zette Lena aan het denken. Samen met medeoprichter van 'air up' Tim Jäger, ging ze op zoek naar een manier om smaak te simuleren. 'Weetje: wist je dat tachtig procent van je smaakperceptie door je neus komt? Dat was iets dat ik in het begin niet wist', vertelt ze. 'Ons brein ervaart iets pas als "smaak", wanneer de aroma's van wat we eten of drinken naar onze neus stijgen. En het is door uit te ademen dat je smaak ervaart. Crazy toch?' Op het einde van haar bachelorthesis had ze een soort prototype van 'air up'. 'Op dat moment waren we nog niet van plan oms er ons levenswerk van te maken. Het was pas later, toen er ontzettend veel positieve feedback kwam én bleek dat er nog niks gelijkaardigs op de markt te vinden was, dat we er volledig voor gingen.' Of het drinksysteem van 'air up' dan ook echt werkt? De aromapods die in een zakje met een ritssluiting komen, zijn erg intens in geur. Dat het water daardoor een geurtje krijgt, wil ik best geloven. Maar dat het daarom ook echt smaak krijgt? Na enkele minuten klungelen met de geurpods, is mijn drinkbus klaar voor gebruik. Bij mijn eerste slok ben ik omvergeblazen: het water ruikt niet alleen naar watermeloen, het smaakt ook zeemzoet. Nochtans komen de pods niet eens in aanraking met het water, had Lena mij verteld. Toegevoegde suiker zijn er dus niet. Ik geloof mijn ogen - of beter, smaakpapillen - niet. Ik schuif een citroenpod bovenop mijn dopje en vul mijn fles deze keer met bruiswater. Ook deze keer: intense citroensmaak, een tikkeltje zuur en heerlijk verfrissend. 'Je hersenen raken gestimuleerd door de gearomatiseerde luchtbelletjes die je inslikt', vertelt Lena. 'Dit proces vindt natuurlijk ook plaats wanneer je eet of drinkt. Aroma's worden in je mond onttrokken en reizen via de achterkant van je mond omhoog naar je reukorgaan en worden daar waargenomen als smaak. Op deze manier kunnen je hersenen het verschil tussen geur en smaak niet onderscheiden en zullen ze het gewoon doorgeven als smaak.'Een aangenaam pluspunt: de geurpods gaan zeer lang mee. Tot vijf vullingen blijft de smaak onveranderd, vanaf dan mindert de intensiteit. 'Maar je bent niet verplicht om ze daarna weg te gooien. Zolang het goed smaakt, mag je ze blijven gebruiken', zegt de oprichtster.Bovendien zijn de pods recyclebaar, een aspect dat het merk hoog in het vaandel draagt. 'De drinkfles is navulbaar en de geurpods zijn zeer licht en volledig recyclebaar. Het gevolg is dat de fles heel weinig plastic gebruikt en CO2 uitstoot', vertelt Lena. 'We raden de gebruikers trouwens aan om zoveel mogelijk kraanwater te gebruiken. Want door gebruik te maken van de al bestaande waterinfrastructuur kan ons systeem op de meest duurzame manier worden benut. En dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.' Of de fles ook een must is voor iedereen? Voor wie geen problemen heeft met gewoon water te drinken, is het drinksysteem absoluut overbodig. Maar drink je dagelijks frisdrank, en sta je stil bij de hoge economische en ecologische impact ervan? Dan is het in alle opzichten een aanrader.