Vlees- en zuivelvervangers waren lang de (veel) duurdere keuze in de supermarkt, maar het prijsverschil kromp de afgelopen jaren significant. Sommige plantaardige vervangers zijn vandaag zelfs goedkoper dan het dierlijke product. Dat is de conclusie van Nederlands onderzoek.

Plantaardig eten heeft de reputatie duur te zijn, maar dat lijkt steeds meer onterecht. Eerder onderzoek liet al zien dat een dieet dat vooral bestaat uit verse groenten, granen en peulvruchten goedkoper is dan een gemiddeld Westers dieet. Daarbij komt nu een nieuw (kleiner) onderzoek, dat stelt dat ook vervangproducten voor vlees en zuivel het gat dat lang bestond op vlak van prijs toerijden.

Supermarktonderzoeker Questionmark vergeleek in opdracht van ProVeg de prijzen van producten die bedoeld zijn als vervanger voor dierlijke producten zoals vegetarisch gehakt of sojamelk met de prijs van hun dierlijke tegenhangers. Dat deed het onderzoeksbureau in de grootste supermarktketens van Nederland: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Dirk en Plus. Belangrijk om te benadrukken is dat het hier gaat om Nederlands onderzoek en dat de prijszetting in ons land om allerlei redenen erg kan verschillen. Een gelijkaardig Belgisch onderzoek is nog niet gebeurd. Toch geven we je graag al enkele van de opvallende conclusies mee.

Sojamelk goedkoper dan koemelk

Uit de studie blijkt dat plantaardig eten met vervangproducten (voor onze noorderburen althans) amper nog duurder is dan vlees en zuivel. Iets meer dan de helft van de 144 onderzochte plantaardige producten kostte even veel als hun dierlijke tegenhanger, of was zelfs goedkoper. Plantaardige melk en margarine kostten in alle supermarkten al minder dan dierlijke melk en boter. De vegetarische derivaten van kaas, burgers en schnitzels speelden in dezelfde prijscategorie als hun originelen.

Vegetarische boterhamworst, braadworst, balletjes, nuggets en 'vis'sticks waren bij alle supermarkten dan weer duurder dan de duurste dierlijke tegenhanger. Een overstap naar plantaardig kost bij deze producten dus altijd geld, zelfs voor klanten die gewend zijn om relatief dure dierlijke producten te kopen. Toch berekende Questionmark dat de totale meerkost van plantaardig eten meevalt. Een mandje met de meest gangbare plantaardige producten kostte in de supermarkt hoogstens €0,75 meer dan hetzelfde mandje met dierlijke producten (bij Jumbo). In het beste geval bleek het plantaardige mandje zelfs €0,58 goedkoper (bij Plus).

Dat de prijskloof tussen plantaardig en dierlijk stilaan minder diep wordt, heeft meerdere oorzaken. Zo is de prijs van sommige dierlijke producten gevoelig gestegen, terwijl die van vervangproducten hier en daar daalde. Het onderzoek is bedoeld als nulmeting. ProVeg neemt zich immers voor de vergelijking vanaf nu jaarlijks te herhalen.

