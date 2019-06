De volgende uitreiking van de wedstrijd 'The World's 50 Best Restaurants' zal in Antwerpen gebeuren. Dat kondigt de Vlaamse regering aan.

Het gaat om een evenement dat werd binnengehaald door EventFlanders, de cel die de regering heeft opgericht om meer festiviteiten met internationale uitstraling naar Vlaanderen te halen. 'The World's 50 Best Restaurants' is een initiatief van het Britse magazine Restaurant. Dat maakt elk jaar een top 120, die deze keer werd aangevoerd door Mirazur, in het Franse Menton. The World's 50 Best Restaurants is een lijst die samengesteld wordt door 1040 onafhankelijke experts, die elk tien restaurants waar ze recent gingen eten, mogen nomineren. Restaurants kunnen zich niet kandidaat stellen om gerecenseerd te worden.

Het hoogst geplaatste Belgische restaurant was Hof van Cleve van Peter Goossens, op de 43ste plaats. The Jane van Nick Bril klokte af op plaats 99 en Chambre Séparée van Kobe Desramault op plaats 111. De uitreiking van de trofeeën gaat gepaard met de komst van chefs en restauranthouders uit de hele wereld en een hele reeks randevenementen.

'Deze evenementen zijn een uitgelezen platform om ons lokaal culinair aanbod en onze lokale producten in de kijker te zetten bij de meest invloedrijke internationale chefs en gespecialiseerde media', zeggen de Vlaamse ministers. Ben Weyts (N-VA) belooft er een feestweek voor de Vlamingen van te maken, met culinaire activiteiten in de hele regio.