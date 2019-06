Pop-up foodsharingrestaurant Commotie in Gent: 'We willen de huiskamersfeer niet kwijt'

Commotie begon met de bezetting van een leegstaand gebouw in Kortrijk dat stond te wachten op de sloop. Na de afbraak verhuisden Lara en Thomas naar een oud herenhuis in Gent. In hun nomadische restaurant serveren ze atypische combinaties en natuurlijke wijnen.

© Diane Hendriks