In de nieuwe podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend deze zomer op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. Deze week: Jeanne-Marie Artois, de laatste telg van het geslacht dat zijn familienaam gaf aan een van de bekendste exportproducten van ons land.

In deze aflevering van Baanbreeksters gaan we ver terug in de tijd. Bestemming: het Leuven rond de start van de negentiende eeuw. Het is een stad aan het begin van de Industriële Revolutie, waarin de gemiddelde inwoner ongeveer een liter bier per dag drinkt. In die stad kent iedereen Jeanne-Marie Artois. Zij is immers de eigenares van een succesvolle brouwerij, die we vandaag nog altijd kennen: Stella-Artois.

Ze heeft het geluk geboren te worden in een welstellende brouwersfamilie, maar toch is het allesbehalve een sinecure dat zij op een gegeven moment aan het hoofd staat van de brouwerij en dat zij die vakkundig voorbereidt op de tijd die zal komen. Evenmin vanzelfsprekend is de manier waarop ze haar privéleven inkleurt. Wanneer ze op een ongebruikelijk late leeftijd uiteindelijk toch in het huwelijksbootje stapt, doet ze dat immers helemaal op haar manier: door gangbare conventies uit die tijd aan haar laars te lappen.

