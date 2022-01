Medewerkers van de Plantentuin van Meise hebben een nieuwe koffiesoort ontdekt, zo heeft de Plantentuin bekendgemaakt. Opvallend: in het wild is de nieuwe soort wellicht al uitgestorven.

De nieuwe soort, "Coffea Rizetiana", hoort van nature thuis in Zuidwest-Kameroen, wat een hotspot is voor koffiediversiteit. In zijn thuisbasis is de soort waarschijnlijk al uitgestorven, maar de Plantentuin is er toch in geslaagd hem te identificeren. Dat gebeurde dankzij "ex-situcollecties": verzamelingen van levende planten buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied.

De Plantentuin van Meise en het Bassin Martin op Ile De La Réunion huisvesten een dergelijke collectie, op basis daarvan konden de vaststellingen gedaan worden. De officiële beschrijving van de nieuwe soort is onlangs verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Adansonia. "Het is een schrijnend voorbeeld van hoe het gesteld is met de biodiversiteit", zegt dr. Piet Stoffelen, botanicus van de Plantentuin. "Soorten verdwijnen nog voor ze gekend zijn door de wetenschap."

Het is al de negende volledig nieuwe koffiesoort die dr. Stoffelen ontdekt heeft. De "Coffea Rizetiana" verschilt van andere koffiesoorten door onder andere zijn grote, zwarte, zeer vlezige vruchten. De bekendste koffiesoorten wereldwijd zijn de arabicakoffie en robustakoffie. In totaal staat de teller van het aantal gekende soorten koffie op 111. (Belga)

